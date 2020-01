Slik lykkes du med nyttårsfortsettet ditt

De fleste kjenner til det. Nyttårsforsettet du aldri klarte. Kanskje 2020 er året hvor man endelig skal klare målet man har satt seg?

Kanskje har man bestemt seg for å begynne å trene mer? Kanskje skal man slanke seg? Målene er satt, men hvordan skal man klare det?

TV 2 har snakket med Morten Røvik, som er produktivitetekspert, og til vanlig jobber med å få folk til å nå målene sine. Han ser en klar tendens til alle nyttårsforsettene som nå feier inn over landet.

– Første steg er at forsettene må være realistiske, om du aldri har løpt maraton før, nytter det ikke å gape over det med en gang. Det er for eksempel ikke mulig å løpe maraton om man er en overvektig sofapotet, forteller produktiviteteksperten.

– Om du lover deg selv at du skal slanke deg, og du bryter det løfte med deg selv, så er det ille. Det er like ille som om andre bryter et løfte de har gitt til deg. Du ser på deg selv som et dårlig menneske. Ha et realistisk mål, så unngår du det, sier han.

Forpliktende avtale

Tidligere sykkelproff og forfatter av flere trenings- og motivasjonsbøker, Dag Otto Lauritzen trekker frem en forpliktende avtale som avgjørende.

– Lag en forpliktende avtale med en person som står deg nær. Det kan for eksempel være en avtale med barna, kona eller venn, da blir det vanskeligere å bryte målet sitt, sier Lauritzen til TV 2.

Selv har han ikke noen nyttårsforsetter i år, men lager egne mål ellers i året.

– Jeg bruker selv forpliktende avtaler. Det spiller ingen rolle datoen sånn egentlig, men nyttår er jo en dag som gir en god start på noe nytt, forteller Lauritzen.

Den store hvorfor-testen

PRODUKTIVITET: Å få folk til nå målet sitt er Morten Røviks ekspertise. foto: Jan T. Espedal.

En måte man kan sjekke om målet er realistisk og nytte er å ta «hvorfor-testen».

– Man skal spørre seg selv om hvorfor man gjør det. Hvorfor vil jeg dette? Hvorfor vil jeg trene? Om man stiller seg dette spørsmålet mange nok ganger vil man komme til essensen i målet, forklarer Røvik.

Ender svaret ditt opp med at grunnen til målet ikke er noe som gjør deg lykkelig, må man bytte mål med en eneste gang.

– Målet må være noe man ønsker seg selv. Er det en ytre faktor, som for eksempel at man trener fordi du vil at andre skal synes du har fin kropp, må du bytte mål. Få vekk det ytre presset i målet ditt, forteller Røvik.

Mikrovane er starten på målet

Nøkkelen i å nå målene sine er å lage det han kaller «mikrovane», mener han.

– En mikrovane er en liten vane som man bygger, og hvor det utvides til en større vane. Om man tar utgangspunktet i at man skal trene mer. Så er mikrovanen at man bare tar på seg treningstøy når man står opp, og henter posten i treningstøyet, forteller han.