Takumi Minamino var tirsdag på plass på Liverpools treningsanlegg for første økt sammen med sine nye lagkamerater.

Japaneren har tidvis storspilt i Champions League denne sesongen, men Liverpool-manager Jürgen Klopp ber om tålmodighet.

– Det vil være galskap om dere ikke gir ham en tilpasningsperiode. Det ville vært veldig fint om dere ga ham litt tid, sier Klopp på onsdagens pressekonferanse.

Minamino blir ikke registrert i tide til møtet med Sheffield United torsdag kveld, men han er aktuell til cupkampen mot Everton.

– Vi har et virkelig godt fotballag allerede, og han er en offensiv spiller. Offensivt har vi kanskje noen av de beste spillerne i verden, men vi signerte ham ikke for å være et fjerde- til åttendevalg. Han kan spille i ulike posisjoner, sier Klopp.

Liverpool betalte utkjøpsklausulen på bare 86 millioner kroner for å få tak i Minamino fra RB Salzburg. En lignende klausul gjorde at østerrikerne også mistet Erling Braut Haaland til Dortmund for få dager siden.

– Jeg har fortalt ham at vi signerte Minamino fra Salzburg, spilleren som var helt vill og full av selvtillit mot oss. Vær den spilleren, så går alt annet fint. Vi får se hvordan vi får ham til å passe inn. Det vil ikke gå 15 uker til vi benytter ham. Vi starter å lære hverandre å kjenne nå. Han kommer til å få all den tid han trener, men jeg har ingen idé om hvor lang tid det vil ta, sier Klopp.

Da Liverpool la ut video av at Minamino ankom treningsfeltet på Melwood tirsdag, var det et klipp av Klopp og spilleren som snakket tysk sammen.

– Jeg er sikker på at han kommer til å lære engelsk veldig raskt. Han snakker allerede litt. I går spilte han firkant med alle de engelske spillerne, og det var mye prat. Jeg er ikke sikker på at han kom til ordet, for når James Milner, Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold snakker sammen, er jeg ikke sikker på om noen andre engelskmenn hadde forstått det. Men han tilpasser seg helt. Alt går fint. Gårsdagen var starten. Nå kan vi legge ned arbeidet som trengs, sier Klopp.

Klopp uttalte også på pressekonferansen at det ikke sannsynligvis ikke kommer inn flere nye spillere i løpet av dette overgangsvinduet.