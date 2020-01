Det var tidligere denne uka at Joakim Giltun skulle skjære opp en Prior Kalkunkorv til sønnen Theo (3).

Plutselig kjente han noe hardt i pølsa.

– Guttungen min er så glad i den korven der, men så stakk noe sylskarpt meg i fingeren, sier Giltun til TV 2.

– Ubehagelig

Han oppdaget da en stiv kobbetråd på rundt 5 millimeter inne i kjøttet.

– Jeg lette gjennom hele resten av korven, men fant ikke noe mer, sier Joakim.

Selv om det kun var en liten bit med kobbertråd synes Joakim det var ubehagelig å tenke på hva som kunne skjedd.

KOBBERTRÅD: Her er bildet Joakim tok av kobbertråden i korven. Foto: Privat

– Tenk om sønnen min hadde fått den i seg, det kunne fått store konsekvenser, sier han.

Ble skremt

Han understreker at kobbertråden var svært skarp, og sier også at emballasjen var intakt, noe som kan tyde på at tråden var i produktet allerede da den ble pakket inn. Det finnes heller ikke lignende tråd noe sted på emballasjen.

– Det var ingenting unormalt med pakken, og alt virket ellers normalt, sier han.

Joakim sier at han har kjøpt kalkunkorv for siste gang.

– Jeg ønsker å si ifra til alle at de må følge litt med når barn spiser sånne produkter. Jeg ble veldig skremt av dette, jeg kommer ikke til å kjøpe denne igjen, for å si det sånn, sier han.

– Ser alvolrig på saken

KALKUNKORV: Giltun sier at han ikke kommer til å kjøpe denne kalkunkorven igjen. Foto: Privat

Kommunikasjonsrådgiver Tanita Kveinå i Nortuna, som eier Prior, sier at hun ikke vet hvordan kobberbiten endte opp i korven.

– Vi skjønner at dette var ubehagelig. Funn av fremmedlegemer i maten er noe vi ser alvorlig på, sier Kveinå.

Hun forklarer at alle Nortuna sine produkter går gjennom en metalldetektor og at det derfor er vanskelig å forstå hvordan dette kan ha skjedd.

Nortuna har ikke fått korven med kobberbiten tilbake og har derfor ikke fått undersøkt saken nærmere. Kveinå sier at de gjerne vil ta prøver av korven for å finne ut hva fremmedlegemet er og hvor det kommer fra.

Trygge produkter

Kveinå sier derimot at folk ikke trenger å være bekymret for Prior sine produkter.

– Folk skal være trygge på våre produkter. Vi produserer mye mat, og det er heldigvis ikke ofte slikt skjer, sier hun.

Joakim har forståelse for at slike ting kan skje, men er likevel skuffet over prior.

– Selvfølgelig, alle kan være uheldige, men jeg forventer at en såpass stor leverandør har mer kontroll, sier han.