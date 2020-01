Nils Bull, overlege ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, ser hvert år at fyrverkeri fører til alvorlige øyeskader.

Før årets nyttårsfeiring tok han til orde for at nyttårsraketter må forbys.

Også i år har feiringen ført til alvorlige skader.

– Batteri eksploderte

Totalt ble elleve personer skadet i forbindelse med nyttårsfeiringen. Fire av disse er alvorlige, og sju er moderat alvorlige.

Det kommer frem i en pressemelding fra Haukeland universitetssykehus.

– Fire av de elleve er alvorlig skadd. Det vil si at de kan forvente betydelig reduksjon av synet. De syv andre har øyeskader som er moderat alvorlige. Ingen av de som er skadet rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, sier overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Alle de alvorlige øyeskadene og fire av de moderat alvorlige skadene skjedde ved bruk av effektbatteri.

– Et batteri eksploderte umiddelbart da lunta ble tent, et eksploderte under opprydning en time etter tilsynelatende vellykket bruk, en person lente seg over batteriet ved påtenning og en gikk over ende da raketten ikke kom etter første gangs påtenning, forteller Bull.

16 skadd i fjor

Bull har kjempet for et forbud i en årrekke.

– Da vil vi få slutt på den endeløse rekken av skader som vi har hatt i så mange år, sa Bull til NTB før årets feiring.

I 2005 begynte han å registrere alvorlige øyeskader som følge av fyrverkeriulykker. Det året ble 28 personer skadd.

Etter innføringen av pinnerakettforbudet i 2008 sank antall skader til 10 og holdt seg der i to år.

Siden har antallet skadde ligget på mellom 15 og 18 personer. I fjor fikk 16 personer alvorlige øyeskader i forbindelse med nyttårsfyrverkeriet.

I tillegg kommer det en hel del mindre øyeskader, samt alvorlige håndskader og brannskader, som blir behandlet på legevaktene.

– Hver eneste av disse skadene er helt unødvendig. Vi kan ikke fortsette med dette, sier Bull, som første gang foreslo et forbud i 2007.