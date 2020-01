Thorstvedt bekymret for Mourinhos Tottenham: – Jeg aner ikke hva som er greien

PS! Kommentarene falt umiddelbart etter Tottenhams tap mot Southampton 1. nyttårsdag, altså før Artetas Arsenal avsluttet 1. nyttårsdag med storkamp og 2-0-seier mot Manchester United senere på kvelden.

Har fremdeles kort avstand opp: – De er ikke i nærheten

Til tross for at Spurs kun har generert fire av de siste tolv oppnåelige poengene i Premier League, har imidlertid også lag rundt dem underprestert. Dermed er det fremdeles kun seks poeng som skiller opp til Chelsea på 4. plass, en avstand som var dobbelt så stor da Mourinho overtok etter Pochettino i november.

– De var for dårlige i dag. Det var en OK mulighet for dem til å fortsette å legge litt press på topp-fire, men nå ser de ikke ut som noe topp-fire-lag spør du meg, sier Stamsø Møller, før det brer seg en liten diskusjon i studio.

– De er ikke i nærheten, svarer Thorstvedt.

– Jo, de er jo i nærheten i og med at de andre rundt der er som de er. Chelsea ser bedre ut, men Manchester United og Wolverhampton ... prøver Stamsø-Møller seg.

– De greier jo ikke å ta igjen Liverpool, Man City og Leicester. Det er kun ett lag det er snakk om, og det er Chelsea, som også varierer voldsomt, men som ser bedre ut, sier Thorstvedt.

– «Ikke i nærheten» synes jeg er litt strengt, sier Stamsø-Møller, som også mener Tottenhams spillergruppe underpresterer.

– Utifra prestasjoner så tenker jeg at dette ser ut som et helt «midt på treet gjennomsnittlig Premier League-lag». Det ser jo ikke ut som et topplag i Premier League, sier Thorstvedt.

Se hele diskusjonen øverst!

Tottenhams neste Premier League-kamp er hjemme mot den suverene Premier League-lederen Liverpool 11. januar. Frem mot den tid har José Mourinho en FA-cupkamp mot Middlesbrough og ti dager på seg til å motbevise kritkerne.