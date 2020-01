City vant til tross for «katastrofal» Bravo-tabbe

Se sammendrag øverst!

Man City-Everton 2-1

Regjerende Premier League-mester Manchester City har en monumental oppgave foran seg i 2020 dersom de skal kunne tette luken til serieleder Liverpool, og må trolig vinne samtlige av sine kamper samtidig som de røde må stoppe fullstendig opp.

Da kan det koste dyrt å «gi bort» scoringer slik reservekeeper Claudio Bravo - inne for en syk Ederson - gjorde mot Everton 1. nyttårsdag. Heldigvis for Pep Guardiola og co ble ikke scoringen utslagsgivende, da to Gabriel Jesus-mål sørget for 2-1-seier hjemme mot Everton.

– Det er helt katastrofalt av Claudo Bravo. Oppildnet av sin egen finte, så gjør han dette her. Plutselig var han litt «kongen på haugen». Det ble for mye selvtillit, kommenterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad da scoringen til gjestene var et faktum og skapte fornyet spenning i en kamp City tilsynelatende kontrollerte inn med 2-0.

2-1-seieren til City betyr også at Carlo Ancelotti gikk på sitt første nederlag som Everton-sjef siden han erstattet Marco Silva som sjef på Merseyside i slutten av desember.

Foden-annulering før pause førte til VAR-skryt

De lyseblå trodde de hadde tatt ledelsen allerede etter tolv minutter onsdag ved Phil Foden, men reprisene viste at Riyad Mahrez var i offside i foranledningen til «scoringen».

Det var det imidlertid ikke assistentdommeren som så, og da situasjonen ble tema i pausen oppstod en aldri så liten VAR-hyllest fra Erik Thorstvedt.

– Det er mange plusser med VAR som bare forsvinner i alt ramaskriket om alt som er dårlig, og av og til må vi ha lov til å klappe VAR bittelitt på skulderen, for det har det faktisk fortjent. De kan godt skrote VAR for min del. Det gjør meg ingenting. Verden er ikke rettferdig. Det lever jeg helt greit med. Men det virker som om alle riktige avgjørelser bare blir møtt med et skuldertrekk, mens alle diskusjonsavgjørelser blir møtt med ramaskrik.

– Her er det en situasjon der assistentdommeren ikke har flagget oppe, men det er offside. Og de skal ikke ha såkalte «tunge flagg». Hvis det er offside, så skal de vinke. Og dette hadde jo blitt godkjent, hvis det ikke var for VAR, sa Thorstvedt, og viste til flere andre eksempler fra denne sesongen der VAR også har grepet inn og gjort den riktige avgjørelsen.

TV 2s ekspert mener også at størstedelen av frustrasjonen mot VAR dreier seg om at det er et menneskelig behov for å rette sitt sinne mot noe.