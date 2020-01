Dobbel Mourinho-nedtur – Kane-skade og nytt tap for Spurs

Alli ville ha straffespark - fikk kun pipekonsert

På motsatt halvdel var Spurs lenge tilsynelatende farligst de gangene Dele Alli var involvert, og ved to anledninger følte gjestenes nummer 20 seg sågar snytt for straffespark. Verken dommer Mike Dean eller dem i VAR-rommet i Stockley Park gav ham imidlertid gehør for det, selv om en tredje situasjon han var involvert i - der han selv ikke gav uttrykk for noe - faktisk ble sjekket. Det var da Harry Kanes skudd fra distanse ble glippet av Alex McCarthy, og burvokteren så såvidt rakk frem foran nettopp Alli på returen.

– Jeg synes det ser ut som om det er straffe. Han blir sparket en og to ganger, sa Simen Stamsø-Møller i TV 2s Premier League-studio om den førstnevnte av straffeforespørslene da situasjonene ble gjennomgått i pausen av kampen.

Allis gjentatte situasjoner førte også til pipekonsert fra hjemmefanseni retning Spurs-profilen, som stadig var i monitor før hvilen. Gjestenes største sjanse før pause falt dog til Jan Vertonghen, som på hjørnesparket etter den nevnte situasjonen plutselig befant seg alene på bakerste stolpe. Dessverre for gjestene forsvant belgierens avslutning langt over målet til McCarthy, og dermed ledet Southampton 1-0 halvveis.

Southamptons tur til ikke å få straffe: – Veldig overraskende

To minutter etter hvilen var det vertenes tur til å føle seg feil behandlet av dommerteamet både på banen og i kontorene ved Heathrow Airport i London. Ryan Bertrand slo inn fra venstre og så ut til å treffe armen til Alderweireld, men verken Mike Deans opprinnelige avgjørelse eller VAR-rommets gjennomgang av situasjonen gav vertene det de ville ha.

– Det er veldig overraskende at ikke Mike Dean dømmer straffespark. Det så ut som om Toby Alderweireld hadde den armen rett opp i været. Det er jo ikke altfor langt hold, men det er noen meter. Og de vinker den altså videre. Javel! Handsregelen, den slutter aldri å forundre, konkluderte kommentator Mørtvedt.

Dobbel nedtur for Kane og Spurs - gult kort til Mourinho

18 minutter før slutt måtte Tottenham tåle nok en smell, og det etter at supporterne et lite sekund trodde at de hadde utlignet. Et frispark fra Giovani Lo Celso fant veien til foten til Harry Kane, som ekspederte den i nettet, men angriperen var såvidt i offside og dermed ingen tellende scoring for bortelaget.

Det som dog verre var, var at spissen umiddelbart holdt seg bakpå låret og signaliserte til sidelinjen at han måtte byttes ut. Det kunne se ut til at stjernespissen hadde pådratt seg en strekk, noe som vil være svært dårlige nyheter for Mourinho og co forut for en tøff vår i toppen av engelsk fotball.

«You're not special anymore» runget fra hjemmefansen i retning portugiseren da han like etterpå fikk utbrudd for sin frustrasjon, gikk ut av sin tekniske sone og konfronterte en på Southamptons benk. Da fikk han også se det gule kortet av dommer Dean, noe han selv mente var helt riktig etter kampslutt.

– Det gule kortet var rettferdig, for jeg var uhøflig. Men jeg var uhøflig overfor en idiot, sa portugiseren.

UTE AV SONEN: José Mourinho tok seg inn i Southamptons tekniske område underveis i kampen. Foto: TV 2

Tottenham slet med å mobilisere selv uten sin stjernespiss, og det var ikke før desperasjonen ble enorm i sluttminuttene at de faktisk skapte noe som helst av farligheter etter hvilen. Et forsøk fra Lucas Moura gikk via en forsvarer og like utenfor tre minutter før slutt, og det ble også fremprovosert noen dødballer i sluttminuttene, men det ble med de spede forsøkene.

Den sterke Southampton-formen fortsetter

Southampton, som også slo Chelsea 2-0 i romjulen, fortsatte dermed sin solide form. Sørkystklubben er nå ubeseiret på sine fire siste, har klatret nesten til midten av tabellen og har tatt ti av tolv mulige poeng gjennom julepgrorammet.

– De har snudd skuta, og nå peker retningen oppover på tabellen. Poengfangsten er strålende. Formen er god. Og nå er det faktisk snart topp ti, konkluderte kommentator Mørtvedt etter kampslutt.

– De holder nullen i 180 minutter mot Chelsea og Tottenham. Det er rått. Det er imponerende, sier TV 2-ekspert Stamsø-Møller.