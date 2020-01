Brighton-innbytterens brassespark hindret Chelsea-seier: – Dette er 2020!

Under fem minutter senere kunne Chelsea-keeperen imidlertid lite gjøre da en annen av Brighton-innbytterne markerte seg. Nok en gang var det en dødball som utgjorde forskjellen, da Lewis Dunk headet på tradisjonelt vis tilbake i feltet til Alireza Jahanbakhsh. Iranerens neste momentum var imidlertid langt ifra tradisjonell, da han kastet seg bakover og med et perfekt utført brassespark dunket 1-1 i nettet foran ekstatiske hjemmefans.

– For en vanvittig scoring. Han bare kaster seg rundt. Det er helt ellevilt av innbytteren. Alireza Jahanbakhsh, dere. Dette er 2020! utbrøt altså en omtrent like ekstatisk TV 2-kommentator Osnes i boksen.

To minutter før slutt måtte Kepa i aksjon igjen for ikke at iraneren og hans lagkamerater skulle toppe en utrolig kveld, men ved denne anledningen slapp gjestene med skrekken da spanjolen reddet Neal Maupays forsøk med beina. Dermed ble det med et mål - av den vakre sorten - for hjemmelaget denne dagen.

– Tiårets vakreste scoring så langt. En sexy saks fra Jahanbakhsh, fulgte TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad opp i studio etter kampslutt.

– Det er omtrent sesongens mål. Det er så vakkert, sa fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Et bomkjøp som plutselig ikke er det lenger



Scoringen betyr også at Jahanbakhsh, som var toppscorer i nederlandsk æresdivisjon og kom til Brighton med store forventninger knyttet til seg forut for forrige sesong, fant veien til nettmaskene for andre kamp på rad. De to er også 26-åringens eneste Premier League-scoringer.

– Dette er jo et bomkjøp som plutselig ikke er det lenger. Det er litt deilig å se, sa Thorstvedt.