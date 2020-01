Therese Johaug har stort sett vunnet alt av distanserenn de siste årene. Onsdag måtte ekspressen fra Dalsbygda se seg slått av Ingvild Flugstad Østberg.

Det overrasker ikke Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Hun mener Johaug er langt fra uslåelig.

– Dere har hengt litt etter. Jeg har vært ganske klar i troen på det hele tiden. Jeg tror det er flere med meg, men de har kanskje ikke sagt så mye. Nå har Ingvild bevist det. Da er det lettere for andre å tro på det også, sier Jacobsen.

Hun mener inntrykket av at Johaug er uslåelig er delvis medieskapt.

– Er det lov å si at dere er litt historieløse? Når det gjelder Johaug er det størst forskjell tidlig i sesongen, og så blir det ofte tettere og tettere. Det handler om at andre løpere går seg i form og prioriterer litt annerledes. Langrenn er mer enn bare utholdenhet. Det er derfor det kan bli spennende, sier Jacobsen.

32-åringen påpeker at Johaug trives best i tøffe løyper.

– Vi starter på Lillehammer - en av de hardeste løypene som finnes. Den favoriserer Johaug. I dag går vi en løype som favoriserer andre egenskaper, sier hun.

Jacobsen endte på 5. plass på jaktstarten, men var ikke spesielt opptatt av plasseringen etter rennet. Hun tenkte mest på tidsdifferansen frem til Østberg og Johaug.

– Da det var 3,5 km igjen synes jeg det begynte å gå litt sakte i gruppen. Det var viktigere for meg å prøve å sette fart for å tape minst mulig til teten fremfor å tenke for mye på 3. plassen. I mitt hode har den ingenting å si. Vi skal til toppen av Alpe Cermis. Det handler om å være minst mulig bak teten, konkluderer Jacobsen.

Jaktstart-vinner Østberg gikk sitt første renn for sesongen for noen dager siden i Lenzerheide. Jacobsen synes ikke det er rart at Østberg gikk til topps etter over en måned på sidelinjen.

– Det er ikke så vanskelig å forstå. Stort sett er det sånn at kroppen fungerer best når den er ved god helse, sier Jacobsen.