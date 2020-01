Like før klokken halv ti på årets aller første dag, fikk politiet melding fra en familie i Salhus utenfor Bergen.

Familien skjønte at det hadde vært en tyv i huset mens familien med tre barn lå og sov.

– Da de våknet i dag tidlig merket de at det manglet ting i huset. Da skjønte de at det hadde vært folk inne mens de lå og sov, sier Per Algrøy, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Det er usikkert om en eller flere personer hadde vært i boligen i løpet av natten.

– Familien merket at Porschen, som sto utenfor huset, var borte. Så noen har tydeligvis funnet bilnøklene som lå i huset og stjålet bilen, sier Algrøy.

Millionpris

PORSCHE: Slik ble den ny Porsche Macan presentert på lanseringen i Sveits i 2013. Det er ikke kjent om den stjålne bilen har akkurat denne blåfargen. Foto: NTB Scanpix

Bilen som ble stålet var av typen en blå Porsche Macan. Politiet går ut med dette i håp om at publikum skal melde fra om de ser bilen på veiene i løpet av dagen.

Slike biler koster fra rundt en million norske kroner og oppover.

– Hvis noen ser denne bilen vil vi veldig gjerne at de melder fra til oss i politiet, sier operasjonslederen.

Opplysninger om bilen kan i så fall ringes inn på 02800.