– Vår verste frykt er blitt en realitet, skriver dyrehagen på sin Facebook-side.

Brannen ødela fullstendig dyrehagens apehus, som åpnet i 1975.

Brannmannskaper hindret flammene fra å spre seg til andre bygninger i dyrehagen som ligger nær Düsseldorf.

Brannen brøt ut ved midnatt.

Aktuell brennt das Affenhaus im #KrefelderZoo. Diverse Stellen berichten, dass alle Tiere in Sicherheit sein sollen. Diese Information wurde bisher aber weder durch die Feuerwehr noch der Zooleitung bestätigt. Auch zur Brandursache gibt es bisher nur Spekulationen. #krefeld pic.twitter.com/TqKqVVbP6H — Sascha Stracks (@SaschaStracks) January 1, 2020

Brannvesenet ble varslet klokken 0.38 og var på stedet få minutter senere, men da var apehuset allerede overtent.

På Facebook ber dyrehagen om forståelse for at den vil være stengt for gjester første nyttårsdag. Tilbudene om hjelp fra publikum har strømmet på i morgentimene.

– Vennligst forstå at vi fremdeles er i sjokk, og ikke kan fortelle nøyaktig om eller hvor vi trenger hjelp, skriver Krefeld Zoo.

Årsaken er ikke kjent, opplyser tysk politi på Twitter.

Politiet har iverksatt etterforskning.