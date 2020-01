Amerikanske soldater har skutt tåregass for å jage bort Iran-vennlige demonstranter som har samlet seg utenfor USAs ambassade i Bagdad, for andre dag på rad.

I morgentimene onsdag strømmet folk til stedet for å slutte seg til flere titalls Iran-vennlige demonstranter som hadde overnattet utenfor ambassaden.

Amerikanske marinesoldater skjøt tåregass for å spre folkemengden og etter at demonstranter hadde satt fyr på taket over resepsjonsområdet.

Det steg røyk fra bygningen. Amerikanske flagg ble satt i brann.

Flere demonstranter ble såret.

Tirsdag gikk flere tusen irakiske demonstranter løs på den amerikanske ambassaden i Bagdad, da knuste de vinduer og satte fyr på resepsjonsområdet.

Bakgrunnen for de mange demonstrasjonene er et amerikansk luftangrep, mot en iranskstøttet militsgruppe i Irak 29. desember.

25 personer skal ha mistet livet i angrepet.

Knut Vikør, midtøsten-ekspert ved Universitet i Bergen, ser en stadig større opptrapping av konfrontasjoner mellom Iran og Amerika, inne på Irakisk jord.

– Det er vært et stigende antall angrep mot amerikanske soldater i Irak i høst. Militsene og USA har samarbeidet i kampen mot IS, men ettersom den kampen er over, er de nå motstandere igjen. USA er igjen målet til militsen som ser ut til å få støtte fra Iran, forteller Vikør til TV 2.

Saken oppdateres!