Dropper nyttårstale

Nyttårstalen har vært et viktig punkt på landets politiske kalender ved å se tilbake på fortiden og å sette nye mål for framtiden. Talene har blitt publisert i sin helhet i avisen Rodong Sinmun.

I sine første nyttårstaler var Kim iført arbeiderpartiets uniform og sto på en talerstol der han henvendte seg til soldater. Gjennom årene endret han format etter hvert som Pyongyang moderniserte sitt budskap. I fjor satt Kim på kontoret sitt, kledd i en vestlig dress med slips.

I år var det ingen morgensending. Heller ikke midt på dagen 1. januar, som er blitt regnet om siste tidspunkt for å holde nyttårstale, hadde han vist seg fram.

I stedet viste statlig fjernsyn en lang opplesing av Kims tale under et fire dager langt partimøte fra slutten av desember, der Kim sa at Nord-Korea ikke lenger anser seg for å være bundet av sitt selvpålagte midlertidige forbud mot testing av atomvåpen og interkontinentale missiler. I talen varslet Kim at han kan komme til å vise fram et «nytt strategisk våpen».

Varsler nytt våpen

– Verden vil i nær framtid bli vitne til et nytt strategisk våpen som Nord-Korea er i besittelse av, sa Kim i talen på partimøtet.

Innholdet i talen ble først kjent nyttårsaften.

– Vi skal være på kontinuerlig vakt med vår mektige atomavskrekkingsevne for å hindre atomtrusler fra USA og for å sikre vår langsiktige sikkerhet, sa Kim.

Bakteppet er at Nord-Korea hadde gitt USA frist til nyttår med å gi landet sanksjonslette. Først da ville det være aktuelt med nye nedrustningssamtaler med USA, slo Pyongyang fast. USA har avvist kravet og kalt tidsfristen kunstig.

Men i sin partitale sa Kim også at han fortsatt holder muligheten åpen for nye samtaler med USA. Selv om Nord-Korea vil styrke sin kjernefysiske avskrekkingsevne, vil «omfanget og bredden» av avskrekkingsevnen bli «korrekt koordinert avhengig av USAs holdning», sa Kim.

Trump har tillit

USAs utenriksminister sier det vil være «svært skuffende» hvis Kim går tilbake på nedrustningsforpliktelser. Pompeo håper Kim «velger fred og velstand fremfor konflikt og krig».

President Donald Trump kommenterte nyttårsaften Kims atomutspill. Kim er mann for sitt ord, sa Trump.

– Han liker meg, jeg liker ham. Vi kommer godt overens. Han representerer sitt land. Jeg representerer mitt land. Vi gjør det vi må gjøre. Men han skrev under på en avtale om atomnedrustning, sa Trump til journalister i Florida.

– Unngå byrde

De siste to årene har ikke Nord-Korea klart å få gjennomslag for landets krav om sanksjonslette og landet har heller ikke tilfredsstilt USAs krav om atomnedrustning.