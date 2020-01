Glatte veier og mye vind skaper problemer på mange fjelloverganger i Sør-Norge 1. nyttårsdag.

Onsdag morgen er det kolonnekjøring på E134 Haukelifjell, det er stengt på riksvei 7 over Hardangervidda, Fylkesvei 50 Aurland-Hol, Fylkesvei 53 Tyin-Årdal, samt Riksvei 15 over Strynefjellet.

Mye vind

På flere andre fjelloverganger meldes det om at det kan bli kolonnekjøring på kort varsel.

– Det er mye vind i fjellet som gjennom natta har skapt en del restriksjoner, sier trafikkoperatør Tore Evensen i Statens vegvesen på Vestlandet til TV 2.

Samtidig er E16 Filefjell åpnet onsdag morgen, men med beskjed om at det kan bli kolonnekjøing på kort varsel.

– Værprognosene ser like ut gjennom dagen. Vinden, som skaper mest problemer, skal vedvare, sier Evensen.

Mange skal hjem

1. nyttårsdag er en travel dag på fjellovergangene. Evensen har noen klare råd til dem som må kjøre over fjellet.

– Sjekk trafikkmeldingene, det kan skje endringer på kort varsel, sier han.

På Vegvesenet sine nettsider oppdaterer de jevnlig status for de forkjellige fjellovergangene.

– Velg en fjellovergang som er minst mulig utsatt for vær og vind. Vær klar over at ting kan stenge og at det kan bli kolonnekjøring, sier han.

Han anbefaler deg også å ta noen ekstra forholdsregler dersom du skal ut og kjøre i dag.

– Forbered deg på endringer og at ting kan ta tid. Ha full tank på bilen, mat snøspade, kjetting og den typen ting, om gjør at du kan hjelpe deg selv dersom noe skulle oppstå, sier han.

De utfordrende kjøreforholdene vil trolig vare hele dagen.