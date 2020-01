Superstjerne Mariah Carey har 21,4 millioner følgere på Twitter.

Om kvelden nyttårsaften begynte det å komme meldinger som nok kunne få de millioner av følgerne til å sette kalkunen i halsen.

«Eminem can still hold this p***y» og «Eminem has a small penis» var bare noen av tweeten som ble lagt ut.

Det var også referert til Eminems datter, samt hackergruppa Chuckling Squad, som skal ha stått bak flere hackeangrep mot kjendiser på Twitter tidligere.

Den siste tweeten ble lagt ut på kontoen klokken 3.35 amerikansk tid.

– Så snart vi ble gjort oppmerksom på denne hendelsen, lukket vi kontoen, og vi etteforsker nå situasjonen, sier en talsperson for Twitter til The Hollywood Reporter.

Carey selv så ut til å ta det hele med et godt humør.

– Her tar jeg en lur, og så skjer dette, skrev hun på kontoen sin like etter.

I take a freaking nap and this happens? — Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2020

Eminem og Carey har hatt en årelang konflikt, der Eminem hevder de to har hatt et forhold, mens Carey nekter for dette.