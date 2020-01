Politipatruljen kjørte til Svinøya for å se fyrverkeriet bli skutt opp ved midnatt. Utenfor politibilen, som hadde lysene på, ble politiet plutselig oppmerksom på en rakett som kom vannrett mot dem.

– Raketten kom vannrett i hodehøyde. Den passerte politiet med kun noen meters avstand, forteller operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til TV 2.

– Ekkelt

Raketten endte sin ferd i en fritidsbolig, hvor den starten en brann i en fritidsbolig.

– Brannvesenet fikk kontroll på flammene. Skadeomfanget for fritidsboligen er begrenset til kledningen, og ikke inne i selve boligen, sier Nilsson.

Etter brannvesenet fullførte slokningsarbeidet, gjorde de et sjokkerende funn.

– Vi var ikke klar over at det var en nødrakett som var blitt fyrt av. Da brannvesenet fant dette prosjektilet, begynte saken å bli litt ekkel. Nødraketter medfører stor fare for personene i området, hvor det også var flere sivile, forteller Nilsson.

Pepperspray og batong

Politiet fant raskt frem til de skyldige, men pågripelsen skjedde ikke uten dramatikk.

– Patruljen ble oppmerksom på to menn som prøvde å komme seg bort fra stedet. Disse var i besittelse av flere tomme rør til nødraketter, så vi er ikke i tvil om at de står bak. Det vi derimot ikke er klar over er motivet for denne oppskytningen, sier operasjonslederen.

Begge de pågrepne var beruset, og for å kontroll på en av dem måtte politiet ta i bruk både pepperspray og batong, etter at vedkommende gikk til angrep på patruljen.

Politiet ber vitner til hendelsen ta kontakt.

– Hvis noen var på Svinøya og observerte denne nødraketten vil vi gjerne at de tar kontakt med oss. Vi ønsker å finne motivet bak dette, avslutter Nilsson.