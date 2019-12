Brannvesenet rykket ut til brannen i et toetasjes rekkehus i Prestegardsskogen rundt klokken 22.45, skriver Bergensavisen. Ingen ble skadd, men boligen er ikke beboelig etter brannen.

Til BA sier innsatsleder John Endre Skeie at det for politiet er åpenbart at brannen var påsatt.

– Vi har en konkret mistenkt person som vi ikke har kontroll på, sier han. Patruljer leter natt til onsdag etter den mistenkte.