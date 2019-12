Hendelsen skjedde like etter klokken 22.00 på nyttårsaften.

Vedkommende skal ha truet flere mennesker med en hammer.

– Personen løp fra stedet ved vår ankomst. Hundepatrulje er fremme og starter søk etter vedkommende. Det er ikke opplyst om skadde, skriver Øst politidistrikt.



Operasjonsleder Gisle Sveen sier at de fikk melding om at personen ropte og skrek på folk, og at mannen slo på flere gjenstander, blant annet et metallgjerde.

– Da politiet ankom stedet, løp personen over toglinjene. Vi fikk stanset toget, og har nå satt i gang søk etter personen, sier han til TV 2.



Mannen er i 20-30 årene, slank og rundt 1.70 centimeter høy.

– Vi gjør alt for å få tak i denne personen, sier politiet.



