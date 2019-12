Årets nyttårstale fra Kong Harald ble både sterk og personlig. Blant annet var han inne på hvordan Ari Behns dødsfall har påvirket kongefamilien.

– Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa kongen i sin nyttårstale.

– Betyr mye

Nå hylles kongen for å vise sårbarhet.

– Sårt og høre den gode kongen vår i kveld. Men takk for å vise sårbarhet. Det betyr mye, skriver Linda Hofstad Helleland.

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, skriver at kongens tale er verdt også å lese i ro og mak.

Se hele talen i videovinduet under!

– Tydelig både om miljø og om aksept for at folk er forskjellige og samtidig er like mye verdt, skriver han på Twitter.

Kommentator Harald Stanghelle beskriver talen til kongen som gripende og sterk.

– Det var en gripende tale som tok for seg det nære og personlige som kongefamilien har opplevd. Men den var også perspektivrik i å tegne landets utvikling og mye av det som skal markeres i 2020, sier Stanghelle til TV 2.

– Forbilder for folket

Lars Mehlum er professor og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Selv den heftigste republikaner må gi opp for denne mannen. For en fyr! Helt Konge. #kongenstale pic.twitter.com/YvE6vZHi1D — Brynjar Meling (@BNMeling) December 31, 2019

– Kongefamilien er forbilder for folket. Når de viser at det er mulig å være åpne, hjelper det andre mennesker å gjøre det samme. Ingen har sagt at det ikke er lov å snakke om selvmord, men det har likevel vært et sterkt tabu rundt det. Når kongen er med på å endre dette, så hjelper det veldig, sier Mehlum.

En annen som lot seg imponere av kongens tale er advokat Brynjar Meling.

– Selv den heftigste republikaner må gi opp for denne mannen. For en fyr! Helt Konge, skriver han på Twitter.