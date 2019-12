På fredag vil Ari Behn bli bisatt. Den vil bli direktesendt på TV 2 fra klokken 11.00.

Under sendingen vil det være flere gjester i studio, med blant annet kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

– Ari Behns familie har uttalt at de ønsker at alle som vil ta et siste farvel, skal få mulighet til det. Derfor vil TV 2 sende seremonien, noe som er i tråd med familiens ønske, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Ari Behn valgte første juledag og ta livet sitt.

Det er ventet svært mange gjester til bisettelsen. Blant annet har den svenske Kronprinsessen meldt sin deltakelse.

Staten tar ikke regninga

Statsministerens kontor opplyser til TV 2 at regjeringen ikke finner det naturlig at Ari Behn begraves på statens bekostning.

Begravelse på statens bekostning er en æresbevisning som i Norge vanligvis gis til ledende statsmenn, politikere, soldater og i noen tilfeller kulturpersonligheter som for eksempel forfattere og skuespillere.

– Ikke naturlig

Det er regjeringen som vedtar om noen får begravelse på statens bekostning.

– Ari Behn var en nyskapende kunstner og forfatter som har betydd mye for mange. Slik ordningen med begravelse på statens bekostning har vært praktisert til nå, er det imidlertid ikke naturlig i dette tilfellet. Regjeringen vil hedre Behn ved å være representert ved begravelsen, dersom familien ønsker det, sier kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Anne Kristin Hjukse, til TV 2.