– Jeg skal prøve å få litt mer orden og system på ting

2019 er historie. Første dag i 2020 er høytid for nyttårsforsetter - et uttrykt mål, en plan eller et ønske for det nye året.

Mange drømmer om å komme i bedre form og spise sunnere. Noen vil slutte å røyke eller lære noe nytt og spennende. Andre vil spare penger eller finne drømmekjæresten.

Langrennsstjernen Heidi Weng har målet for 2020 klart.

– Jeg skal prøve å få litt mer orden på ting. Litt mer system på ting. Jeg har kontroll på meg selv. Jeg har fortsatt ikke kommet for sent til start, bank i bordet. Det er en bra ting, smiler hun.

Weng kan fremstå som vimsete til tider. Det er ikke alt som er A4 med jenta fra Enebakk. Siden hun slo gjennom i 2012 har hun bøyet seg i hatten, gått i mål en runde for tidlig og utløst flyplass-alarmen i München.

– Jeg glemmer ting og tang, men det dukker alltid opp igjen. Det går som regel fint, og jeg lever fint med det, sa hun etter flyplass-episoden.

Weng har funnet en egen måte å takle hverdagsrotet på.

– Jeg liker at det er litt kaos, men jeg har som regel orden i rotet mitt. Det er digg å bo på rom med en som er like rotete som meg selv. Da tenker jeg på Kari, forteller Weng.

– Er litt hønemor

Astrid Uhrenholdt Jacobsen befinner seg i motsatt ende av skalaen. Hun er snart ferdigutdannet lege og tar ekstra ansvar når sykdom plager den norske troppen.

– Jeg er litt hønemor av og til. Jeg tror det er viktig at vi minner hverandre på gode rutiner hele veien. Den ansvarlige legen kan ikke ha ansvar for alt alene, for vi er tross alt voksne mennesker, sier Jacobsen, som ikke har et spesielt nyttårsforsett.

– Jeg er ganske god til å sette meg mål. De målene er forpliktende. For min del blir det en rar dato å sette seg nye mål.

– Du har arbeidsoppgaver hele året?

– Ja, det er alltid noe som ligger foran, humrer hun.

Drømmer om Anfield-tur

Ingvild Flugstad Østberg er en lidenskapelig Liverpool-supporter, men har aldri sett favorittlaget i aksjon på Anfield.

– Jeg må komme meg på Anfield for å se Liverpool-kamp i løpet av 2020, sier hun.

Kanskje hun også får se favorittlaget gå til topps i Premier League?

– Vi har vært i siget i år. Det er skummelt å si det. Det skal nesten godt gjøres å surre bort tittelen nå. Det er en sesong der alt har gått stang inn. Det er VAR-avgjørelser med oss på mål for og imot. Sånn er det når man er i flyten, smiler Østberg.