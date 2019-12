Hopplandslaget har i årevis hatt en tradisjon der debutantene i hoppuka må holde tale til resten av laget. Vanligvis er det bare én, eller to som skal i ilden. Men i år er det tre hoppere (Lindvik, Ringen, Håre) og en i støtteapparatet (Thomas Lobben) som skal til pers.

– Sportssjefen kødda med at vi måtte starte før kvaliken for å bli ferdig før rakettene, smiler Sondre Ringen, som IKKE gleder seg til han skal i ilden.

– Jeg har fått høre det i lang tid av romkamerat Johan André Forfang, men har forberedt litt, smiler Oslo-gutten.

Psykes ut

For Daniel André Tande innrømmer at det er lang tradisjon for å legge stort press på nykommerne.

– Det starter gjerne på første rennet i sesongen. Det handler om å få litt trøkk på dem og få dem til å skjelve litt i buksa, som bor på rom med Marius Lindvik.

Rælingen-gutten har fått høre det av romkameraten. Mye.

– Jeg gleder meg ikke, sier Lindvik bekreftende.

Han påstår at han har et manus klart.

– Jeg må jo prøve ikke å drite meg ut, så noe fornuftig må man prøve å komme på.

Tande har likevel et godt råd til de som skal i ilden. For i kjent stil har han høy selvtillit etter sin egen debut-tale tilbake i 2014/15-sesongen.

– Talen min gikk bare på selvironi, og henge meg selv ut. Jeg fikk andre til å le av meg. Og så kjørte jeg to groviser.

– Det er oppskriften?

– Ja, ja. Må alltid dra på med et par groviser. Er det en ting jeg har lært så er det at det letter på stemninga i ulike settinger, ler Tande.

– Egner seg ikke på TV

En som også har dårlige minner fra sin tale er Robert Johansson.

– Det var mye løgn og fantari i forkant, men det verste for min del var jo at jeg fikk trykka et tv-kamera i trynet da jeg stod der. At det gikk på live TV var ikke så gøy, ler Johansson, som påstår han har prøvd å fortrenge øyeblikket.

– Jeg har ALDRI sett på opptaket, og kommer aldri til å gjøre det. Det er fortrengt.

Sjefen sjøl, Alexander Stöckl, slapp selv unna talen da han var med det norske laget for første gang i 2011/2012.

– Jeg er sjefen. Så da slapp jeg, smiler han.

Han mener de fleste klarer seg veldig bra, og trekker fram tradisjonen som en god måte å få bort fokus fra konkurransen og nervene som alltid følger med det største og mest sette hopprennet for året.

Likevel trekker han fram én hopper som sin favoritt gjennom sin karriere som trener i Norge.

– Da må jeg si Ole Marius Ingvaldsen. Hans tale glemmer jeg ikke. Han fortalte en helt syk vits. Og den egner seg ikke på TV, for å si det sånn, ler Stöckl.