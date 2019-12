Nyttårsfeiringen har for alvor startet rundt om kring i Norge, og politiet rundt om kring i landet har allerede rykket ut til flere hendelser.



I Bergen måtte politiet rykke ut da det kom inn flere meldinger om at ungdommer avfyrte fyrverkeri opp mot kirketårnet ved Nedre Korskirkeallmenningen.

– Dette er innenfor totalforbudsonen, og vi rykket derfor ut. Det ble skutt opp mot kirketårnet mens politiet var på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Terje Magnussen til TV 2.

Kort tid etter kom det en ny melding inn til politiet.

– Meldt at en del ungdommer kaster fyrverkeri ned på folk som går på stedet, sto det i meldingen på Twitter.

Hendelsen skjedde ved kjøpesenteret på Gullgruven i Åsane.

– Vi har kontroll på to ungdommer. Det er ikke meldt at noen ble truffet, sier operasjonslederen.

Klokken 17.30 måtte brannvesenet i Vestfold rykke ut til Handelshuset Foyn i Tønsberg.

– Både McDonald og Kiwi er evakuert etter at to unge gutter fyrte opp fyverkeri inne i bygget. Guttene er tatt og får feire nyttår sammen med politiet, sier vakthavende brannsjef Andrew C. Wright.

Saken oppdateres!