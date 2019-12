Se Arsenal mot Manchester United 1. nyttårsdag fra kl. 20.30 på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no!

Paul Pogba har den siste tiden vært sterkt koblet til klubber som Real Madrid og Juventus.

For ikke lenge siden var Ole Gunnar Solskjær tydelig på at den franske verdensmesteren ikke er til salgs.

Nå forteller Pogbas agent Mino Raiola at franskmannens hjerte er i Manchester United.

– Paul Pogba har alltid respektert Manchester United, så lenge Manchester United respekterer Paul. Han er profesjonell og hans hjerte er på rett plass i Manchester United, sier Mino Raiola i et intervju med Sky Sports.

Stiller seg bak Solskjær

Superagenten er kjent for å flytte sine klienter hyppig mellom storklubber, men erkjenner at det ikke kommer til å skje med Paul Pogba for øyeblikket.

– Den eneste som snakker for Manchester United og Paul er Ole (Gunnar Solskjær). Jeg stiller meg bak det han sier. Pogba vil ikke skifte klubb. Det er greit, sier Mino Raiola som nylig var involvert da Erling Braut Haaland gikk til Borussia Dortmund.

På spørmål om han tror Paul Pogba vil spille for den røde delen av Manchester om ett års tid, svarer han følgende:

– Ja, det kan jeg, men i en klubb som jeg håper kjemper om ligatittelen og forhåpentligvis Champions League-trofeet.

– Pogba elsker ham

Agenten forteller at han har aldri har snakket med Ole Gunnar Solskjær.

– Om Ole har noen ideer om min spiller og han vil snakke med meg, så har han nummeret mitt. Inntil det så snakker jeg med Ed Woodward, fordi det er personen jeg snakker med i klubben. Det eneste jeg vet er at Pogba respekterer og elsker Solskjær for alt han har gjort for ham i fortiden, forklarer Raiola.

Tidligere Manchester United-kaptein Gary Neville, vil ikke legge for mye i det Mino Raiola sier.

– Jeg tror ikke på et eneste ord som agenten hans sier. Jeg tror ikke på et eneste ord som kommer ut av munnen på den mannen, sier Neville til Sky Sports, hvor han jobber som fotballekspert.

Usikker på Pogbas fremtid

Mannen med 398 kamper og tolv ligatitler for de røde djevlene, er usikker på om Pogba er en del av den langsiktige planen til Manchester United.

– Paul Pogba er Manchester Uniteds beste spiller, det er det ingen tvil om. Han er den beste spillere i klubben, men det store spørsmålet er om fremtiden hans. Det er en stor del av meg som føler at han vil spille fotball et annet sted, mener Gary Neville.

Pogba har vært mye skadet denne sesongen og har samlet spilt 70 minutter i desember mot Watford og Newcastle. Franskmannen var imidlertid ikke i troppen mot Brunley på 2. juledag, men forventes å være tilbake når Manchester United møter Arsenal 1. nyttårsdag på Emirates.

Kampen mellom Arsenal og Manchetser United ser du på TV 2 Sport Premium fra kl. 20.30 1. januar.