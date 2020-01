Det har vakt oppsikt at mens store deler av Australias skoger står i brann, så vil statsminister Scott Morrison ikke innrømme at klimaendringene har påvirket skogbrannene.

– Påstanden om at Australia, som står for 1,3 prosent av verdens utslipp, direkte påvirker branner, enten her eller andre steder, holder ikke mål vitenskapelig, sa Morrison til ABC Radio i Australia i november.

Brannene har heller ikke ført til at regjeringen i landet vil endre sin klimapolitikk, som går ut på å redusere utslippene med 26 prosent innen 2030, ifølge Australske ABC News.

Utakt

Dermed er Australias konservative regjering i utakt med den norske regjeringen. Klimaminister Ola Elvestuen sier til TV 2 at det ikke er tvil om at den globale oppvarmingen har gjort situasjonen i Australia verre enn den ellers ville ha vært.

– Det er veldig dramatisk, det vi ser fra Australia nå. Og hvis vi ikke gjør noe med klimautslippene vil det bli enda verre i framtida. Vitenskapen er entydig, regjeringen i Australia tar feil, det er ingen tvil om at den globale oppvarmingen gjør situasjonen verre, sier Elvestuen til TV 2.

– Synes du den australske regjeringen tar dette nok på alvor?

– Nei, sånn de svarer nå så gjør de ikke det, men jeg ser jo at det er en diskusjon om dette i landet nå, sier Elvestuen, som tror at situasjonen i Australia vil vekke andre land og føre til større mobilisering for klimakutt.

Og den norske ministeren får støtte fra forskerne. Bjørn Samset er klimaforsker ved Cicero, Senter for klimaforsking i Oslo.

Han er klar på at det alltid har vært branner i Australia, men sier det ikke hadde vært like intenst uten klimaendringene.

Skremmende

– Det har medført tre meget tørre år på rad, en veldig varm sommer og kraftig vind. Når alt dette slår til samtidig med et varmere klima, så blir situasjonen verre enn noen gang før. Dette er helt klart et resultat av klimaendringene, sier han til TV 2.

Og klimaendringene er igjen et resultat av økte utslipp av CO2. Ifølge forskeren vil det som skjer i Australia nå øke fokuset på å redusere klimautslippene.

– Det er skremmende det som skjer i Australia nå. Dette er et resultat av det vi har snakket om i mange år. Så nå må vi gjøre to ting. Vi må drive klimatilpasning og vi må redusere utslippene. Skal vi spare oss for store problemer i framtida må vi handle nå, sier Samset til TV 2.