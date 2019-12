Lillestrøm bekrefter tirsdag ettermiddag at de har ansatt Geir Bakke som ny trener.

Bakke har signert for ut 2024-sesongen.

– Lillestrøm har sendt ut et kraftig signal til alt og alle i norsk fotball og til de som er glade i, spiller i og sponser Lillestrøm om at de skal rykke opp og tilbake i toppen så fort som mulig, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Geir Bakke hadde aldri tatt jobben uten lovnader om midler og spillere til å bygge opp et slagkraftig lag. Det sier seg selv at de er kjempestore favoritter til å rykke rett opp, fortsetter den tidligere Start-spilleren.

Bakke: – Virker inspirerende

Bakke, som kommer fra Sarpsborg 08, får jobben i å føre LSK tilbake til Eliteserien etter at klubben rykket ned til Obos-ligaen gjennom kvalifiseringskampene mot Start.

– Jeg gleder meg veldig. Både til å treffe teamet rundt laget, spillerne og resten av klubben. Lillestrøm er en klubb med litt såret stolthet akkurat nå. Det er et veldig ålreit tidspunkt for meg å få komme inn på. Folk er ærgjerrige og revansjesugne, har fått pustet litt med magen og er veldig klare for at vi må bygge litt igjen, sier han til lsk.no.

– Sannsynligvis er det også en sunn form for desperasjon i spillergruppa, at de ønsker å jobbe steinhardt for å vise at man egentlig hører hjemme et annet sted enn i Obos-ligaen. Den jobben synes jeg virker inspirerende, fortsetter Bakke, som for ett år siden takket nei til Rosenborg-jobben.

Sportssjef Simon Mesfin sier at Geir Bakke var klubbens førstevalg.

– Geir er en veldig dyktig fagmann. Han står for mye av det som ligger i LSKs DNA. Hardt arbeid, fremoverrettet fotball og han er opptatt av at vi skal være godt fysisk utrustet. Jeg har selv hatt ham som trener som ung spiller i Skjetten, og vet at han også er veldig flink med unge spillere. Han ser alle og har et varmt hjerte, men stiller samtidig nådeløse krav, påpeker Mesfin.

Tror på Bakke-lovnader

Jörgen Lennartsson etter siste serierunde og ble erstattet med Tom Nordlie til kvalifiseringskampene, men han klarte ikke å sikre nye Eliteserie-kontrakt.

TV 2 har ikke lykkes i å få en kommentar fra Tom Nordlie.

– Så er det jo Lillestrøm, da. Jeg har vært på ganske mange kamper på Åråsen siden jeg er fra området. Jeg har både foreldre og søsken som bor i Lillestrøm, så jeg føler en viss tilhørighet. Men først og fremst tenker jeg sport og muligheter og inspirasjon. Og jeg tror timingen er bra, både for meg og kanskje også for Sarpsborg og Lillestrøm, sier Bakke fra Rælingen.

Geir Bakke har trent Sarpsborg 08 de siste fem årene. I løpet av disse årene har han tatt østfoldingene til to cupfinaler, bronse i Eliteserien og gruppespillet i Europaligaen.

– Det er ingen tvil om at sesongen har vært tung, men vi klarte det viktigste: Vi overlevde i Eliteserien. For Sarpsborg 08s del handler det nå om å få på plass en riktig og god trener. Det er arbeidet er vi i gang med, sier daglig leder i Sarpsborg, Espen Engebretsen, til klubbens nettsider.