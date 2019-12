Therese Johaug fikk knallhard konkurranse på 10 kilometer skøyting i Toblach, Italia.

Ingvild Flugstad Østberg gikk fantastisk og satt virkelig press på 31-åringen.

Johaug ga alt hun hadde inn mot målstreken og kom i mål sju tideler foran Flugstad Østberg.

– Det holdt så vidt, det var artig. Jeg synes jeg gjør et godt skirenn i dag. Jeg er veldig fornøyd at jeg klarer å gå så fort i lette partier fra toppen og ned. Der jeg har tapt sekunder før, vinner jeg sekunder nå igjen og klarer å vinne duellen på slutten. Det hadde jeg ikke klart for to år siden, sier Johaug til TV 2.

– Hadde ikke forventet dette

Ingvild Flugstad Østberg er litt beskjeden etter å ha nesten tatt seieren i Italia.

– Det var jo veldig nærme på slutten, det hadde jeg ikke trodd. Jeg var heldig som fikk heng på Ebba på andrerunden min og hadde litt å gå med på slutten der. Jeg er veldig godt fornøyd med det og hadde ikke forventa dette fra meg, sier Flugstad Østberg til TV 2.

– Det må jo være litt irriterende også?

– Ja, det er jo det. Jeg var vel null komma noe bak Neprejajeva i fjor også, så det er bel to sekunder fra to seiere i Toblach. Det er jo nesten litt komisk, mener Ingvild Flugstad Østberg.

Ebba Andersson ble nummer tre, to tideler foran Heidi Weng. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem, 20 sekunder bak Johaug. Dermed kom fire nordmenn blant topp fem på kvinnenes 10 kilometer.

Mener Johaug må være skjerpet

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er ikke overrasket at Johaug måtte slite seg til seier.

– Jeg sa faktisk til Ragnhild (Haga) at i dag kunne det skje, og det var nært. Jeg har aldri gitt opp den tanken om at hun er mulig å slå, og det ser man i dag. Jeg tror det er bra for Therese også. Hun må være skjerpet om hun skal vinne skirenn, sier Uhrenholdt Jacobsen til TV 2.

Natalia Neprejajeva ledet med fem sekunder til Johaug før 10-kilometeren, men etter seieren tar 31-åringen fra Dalsbygda over sammenlagtledelsen i Tour de Ski. Neprejajeva kom i mål 26 sekunder bak Johaug, og er nå 21 sekunder bak i sammendraget.