Victoria Wærdenær er hesteier og jobber med hester på Øvre Fossum gård på Stovner i Oslo.

Hun forteller at de hvert år gruer seg til nyttårsaften på grunn av fyrverkeri, men at de i år har måtte streve med smell og bråk allerede i flere dager.

Tre ganger de to siste døgnene har de opplevd at noen har fyrt av fyrverkeri rett ved hestene.

Mandag kveld var det noen som kastet fyrverkeri inn døra på gården, slik at det havnet like ved stallen. En hest befant seg inne i stallen, og begynte å løpe rundt i panikk.

Blir redde

– De er jo fluktdyr. Når de hører en høy lyd så reagerer de med å løpe og blir redde, sier Wærdenær.

På gulvet er det tydelig merker etter fyrverkeriet som ble kastet inn ved stallen.

SKREMT: Hesten Blade ble veldig redd og urolig da noen fyrte opp fyrverkeri like utenfor stallen på Øvre Fossum gård. Foto: TV 2

Wærdenær sier at de i tillegg har opplevd at en ungdomsgjeng har satt et fyrverkeribatteri i nærheten av stallen, og så stukket fra stedet når det begynner å smelle. De er overbevist om at de gjør det for å skremme hestene.

– Det er jo veldig frustrerende. Hestene blir redde og nervøse. Neste gang de hører en rakett så kommer de til å få panikk, sier Wærdenær.

– En trend

De siste dagene har politiet i Oslo fått inn flere henvendelser om fyrverkeri som har blitt fyrt opp blant folk eller i nærheten av dyr.

Tirsdag tidlig ettermiddag var det også noen ungdommer som skjøt fyrverkeri mot biler fra en bro i Lørenskog. Politiet mener de ser en trend der fyrverkeri blir brukt i større grad mot personer.

– Uvettig og utidig fyrverkeri er ikke noe nytt, men det vi ser en økning av i år er at det åpenbart blir sendt mot personer, sa Tor Jøkling, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2 mandag.

Politiet har fått henvendelser om at fyrverkeri har blitt kastet inn på en buss, og at det har blitt skutt inne på en T-bane og kjøpesentre.

– Helt hinsides

Stortingsrepresentant, og Groruddalen-politiker Jan Bøhler (Ap), mener de siste dagenes hendelser viser at man må tenke nytt rundt oppskyting av fyrverkeri.

– Jeg synes det er helt hinsides. Jeg mener at det bør og må reageres sterkt på det. Vi må ha tiltak som gjør at det ikke er så lett å skaffe seg fyrverkeri.

Han ser for seg en løsning der det for eksempel deles ut løyve til borettslag, samvirker eller andre som sender opp fyrverkeri for en større gruppe. I dag er det ulovlig å skyte opp fyrverkeri innenfor Ring 3 i Oslo, og kommunen tenner opp fyrverkeri til felleskapet på Rådhusplassen og på Furuset.

Likevel finnes det mange utsalgssteder der man kan kjøpe fyrverkeri privat.

Sånn som reglementet er nå, tror Bøhler mange mindreårige ungdomsgjenger for lett får tak i fyrverkeri tidlig i romjulen, og bruker det til å utføre rampestreker og gjøre ugang flere dager i forkant av nyttårsaften.

– Jeg tror stemingen i befolkningen er at vi må regulere dette, sier Bøhler.

Hesteier Wærdenær håper folk i det minste kan ta hensyn i fremtiden.

– Og det er ikke noe gøy som hesteeier, at man må grue seg til hver nyttårsaften når du vet at hesten kommer til å bli redd.