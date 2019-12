Marianne Bøthun (50) driver en gård i Fresvik. I over to døgn har familien klart seg uten strøm.

Hun og familien er én av de 200 som sitter isolert i Fresvik etter at det gikk et stort ras som tok med seg strøm og vei.

– Vi ser mørkt på situasjonen. En ting er å være uten vei, men uten strøm begynner ting å bli vanskelig, forteller Bøthun.

Verst er det med maten som skal lages. Flere dager uten strøm gjør at maten i fryseren og kjøleskapet synger på siste vers.

– Det begynner å bli kritisk med ting i fryser og kjøleskap. Heldigvis har vi et aggregat som gir oss muligheten til å varme opp litt mat så lenge vi har bensin, forteller Bøthun.

ISOLERT: Kun én vei inn til Fresvik gjør at de 200 innbyggerne er innestengt på nyttårsaften. Foto: Malene Indrebø-Langlo.

Hyttetur i eget hus

Det begynner å se mørkt ut for nyttårsmiddagen. Slik det ser ut nå, blir det primusen som er redningen.

– Humøret er på topp. Vi deler på de godene vi har i bygda. Vi bruker primusen til å lage sognlapskaus, så dette blir bra. Butikken har heldigvis hatt åpent selv om de ikke har hatt strøm, og så lenge vi har aggregat lager vi kaffe til naboen, sier Bøthun.

Primus og stearinlys gjør at de føler det er en hyttetur. Verre er det for Mariannes lille sønn som er oppgitt over tven og dataen.

– Vi har en liten gutt i huset som fikk et dataspill til jul, han klarte å nødlade litt, men han får ikke spilt spillet sitt ennå. Han går rundt å trykker på tven men skjønner ikke at det ikke fungerer, sier Bøthun.

Uaktuelt å flytte

At ras gjør livet vanskeligere for familien er ikke noe nytt.

– Det er ingen bombe, vi er vant med at det raser stein. Men i det siste har det kommet store ras, noe som er skummelt. Heldigvis har det gått bra hittil, men irriterende er det når vi mister internett og strøm.

– Aldri aktuelt å flytte. Vi driver en gård som vi skal fortsette å drive fremover, forteller en tydelig Bøthun.

Stengt over nyttår

Veien til den lille bygda som ble tatt med av raset vil bli stengt i flere dager. Ny vurdering blir gjort 2. januar klokken 16, melder veitrafikksentralen.

Det er Soknekraft som lever strøm til bygda. De har flere ganger klart å gi bygda litt strøm, men den har forsvunnet etter noen få timer.

Klokken 14.00 på nyttårsaften skriver de i sin siste oppdatering at vær og vind har gjort at strømmen har gått. Om det blir strøm for familien Bøthun i det nyttårsrakettene går av er usikkert. Klokken 18.00 vil selskapet prøve å koble på strømmen igjen.