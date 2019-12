Det ble totalt sett en helsvart norsk dag i Toblach tirsdag. Kun Hans Christer Holund og Sjur Røthe presterte opp mot normalt. Johannes Høsflot Klæbo tapte mye tid til Sergej Ustjugov og Alexander Bolsjunov.

Av de sju beste løperne var det fem russere. De tre første plassene gikk til Russland.

– Det liker vi ikke. Vi burde hatt en nordmann på pallen i dag, det burde vi. Det er for dårlig, vi skal ikke la russerne tapetsere pallen som de gjør i dag. Det er vondt å se. Vi får ta oss sammen og slå dem ved neste anledning, sier Simen Hegstad Krüger.

Han ble nummer 22 på favorittdistansen.

– Det var fryktelig tungt, og det er lenge siden jeg har gått så dårlig på en 15 kilometer skøyting. Det er en øvelse jeg vanligvis pleier å være stabil på og skal være med i kampen om pallen. I dag hadde jeg ikke nubbesjanse. Jeg har ikke noe godt svar på det. Kroppen spilte ikke helt på lag, og vi ble fragått som det holder i dag. Det er kjipt. Vi må innse at det vi leverte i dag var for dårlig, sier Krüger.

Erik Valnes måtte bryte tidlig på 15-kilometeren.

– Det går ikke an å konkurrere mot den gjengen her med litt redusert luftvei. Jeg kjente det litt i kroppen. Nesten som jeg kjente det i første svingen inne på stadion. Det er ikke vanlig reaksjon for meg, sier Valnes.

De norske løperne frykter sykdom kan være en forklaring på nedturen.

– For min egen del tror jeg ikke det er sykdom. Men det er tydeligvis noe som går på hotellet, sier Didrik Tønseth.

Hans Christer Holund ble beste nordmann på 5. plass. Nå vil han være ekstra forsiktig i de kommende dagene.

– Jeg så det var noen svensker som pakket bagen i dag. Vi bor på samme hotell. Det kan være noe på hotellet. Vi må være flinke med håndhygiene. Vi må ta på minst mulig ting. Det skal gå greit, så sant det ikke er noe med maten, sier Hans Christer Holund.

– Det er kritisk hvis det er hotellmaten?

– Ja, da sliter vi. Men det er utenfor vår kontroll. Vi kan kjøpe egen mat, men vi får høre hva de finner ut når vi kommer tilbake på hotellet, sier Holund.

Sammenlagtstillingen:

1. Sergej Ustjugov

2. Alexander Bolsjunov +27 sek.

3. Johannes Høsflot Klæbo +37 sek.

4. Hans Christer Holund +1 min. 20 sek.

5. Artem Maltsev +1 min. 22 sek.