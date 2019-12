Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er isolert fra resten av den norske troppen. Nossum sliter med magen og skal flyttes til et annet hotell i løpet av dagen. Nå frykter flere av de norske løperne av sykdom kan være en forklaring på kollapsen på 15-kilometeren i Toblach.

– For min egen del tror jeg ikke det er sykdom. Men det er tydeligvis noe som går på hotellet, sier Didrik Tønseth.

Han kom i mål nesten fire minutter bak russiske Sergej Ustjugov.

– Jeg skal ta en evaluering etterpå, men jeg tviler på at jeg starter i morgen.

Også i den svenske troppen har det vært sykdom. De bor på samme hotell som de norske løperne. Tirsdag ble Ebba Ribom sendt hjem.

En forkjølet Emil Iversen reiste hjem fra Tour de Ski etter Lenzerheide-konkurransene. Nå vil de norske løperne være ekstra nøye med håndhygiene.

– Jeg fikk med meg til frokost at Nossum var litt dårlig. Jeg prøver å ta alt av forholdsregler. Alle gjør det, men det er en sårbar gruppe med så tøffe renn, sier Sjur Røthe.

– Jeg så det var noen svensker som pakket bagen i dag. Vi bor på samme hotell. Det kan være noe på hotellet. Vi må være flinke med håndhygiene. Vi må ta på minst mulig ting. Det skal gå greit, så sant det ikke er noe med maten, sier Hans Christer Holund.

– Det er kritisk hvis det er hotellmaten?

– Ja, da sliter vi. Men det er utenfor vår kontroll. Vi kan kjøpe egen mat, men vi får høre hva de finner ut når vi kommer tilbake på hotellet, sier Holund.

Han ble beste norske løper på 5. plass.

– Jeg kommer til å være ekstra forsiktig i dag. Jeg tror dette kan bli en bra Tour hvis jeg fortsetter å ha dager som i dag. Det gjelder å være nøye den neste uken, forteller han.

Også Sjur Røthe gjorde et brukbart løp, men ellers var det helsvart for de norske. Tønseth endte på 70. plass.

– Det er fryktelig dårlig. Det er noe som ikke stemmer. Jeg kan ikke sette fingeren på hva det er. Det er et kraftig håndbrekk som står på. Det sier bare stopp. Jeg sjangler bare rundt. Det er mangel på oksygen et sted, sier han.

Petter Northug tror Tønseth gjør lurt i å dra hjem.

– For han er det bare å komme seg hjem og ikke bryte ned kroppen mer. Det har ikke stemt for han under årets Tour. Nå må han komme seg hjem og begynne å se på enkeltløp som kommer senere, sier Northug.

Sammenlagtstillingen:

1. Sergej Ustjugov

2. Alexander Bolsjunov +27 sek.

3. Johannes Høsflot Klæbo +37 sek.

4. Hans Christer Holund +1 min. 20 sek.

5. Artem Maltsev +1 min. 22 sek.