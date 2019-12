Etter en kjempesesong med Viking, som ble kronet med cuptriumf mot FK Haugesund i desember, fortsetter Kristian Thorstvedt karrieren utenlands.

TV 2 får opplyst fra flere uavhengige kilder at 20-åringens neste klubb blir belgiske Genk. Der blir han lagkamerat med Sander Berge, som dog ventes solgt i løpet av januarvinduet.

Etter det TV 2 kjenner til vil Kristian Thorstvedt signere for Genk en av de første dagene av 2020.



Den regjerende belgiske seriemesteren, som denne høsten har spilt Champions League mot Liverpool, Napoli og Red Bull Salzburg, er enige med Viking om en overgangssum.



Men da Thorstvedt ble koblet til nettopp Salzburg nylig, ble det spekulert i en overgangssum på rundt ti millioner kroner. Ifølge Stavanger Aftenblad selges Thorstvedt for mellom 15 og 20 millioner kroner.

Genks sportsdirektør, Dimitri De Conde, har ikke besvart TV 2 Sportens henvendelser nyttårsaften, men alt tyder på en ny nordmann er på vei til hans klubb.

Genk har denne sesongen slitt i hjemlig serie og ligger kun på 8. plass på vei inn i et nytt kalenderår. De har kun samlet 31 poeng på 21 kamper og ligger hele 18 poeng bak serieleder Club Brugge, som i tillegg kun har spilt 20 kamper.

Kristian Thorstvedt derimot har imponert stort. Den ferske norgesmesteren har notert seg for ti scoringer for Viking denne sesongen og står med 22 mål på 57 kamper for de mørkeblå. Han har også fått gjennombruddet på U21-landslaget, der han står med fire mål på seks kamper i 2019.