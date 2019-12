Samtidig som nyttårsrakettene skytes opp åpner også overgangsmarkedet. Det er en ny mulighet for Ole Gunnar Solskjær til å forsterke Manchester Uniteds spillerstall.

Solskjær er klar på at han ønsker å hente inn nye spillere, men kun dersom de oppfyller de rette kriteriene.

– Jeg er alltid optimist. Jeg er angriper av natur, så jeg har alltid vært optimist. Jeg er optimistisk på at vi kan holde spillerne friske, og hvis de rette spillerne blir tilgjengelige, har vi ressurser og jeg har støtte fra styret, men det handler om å finne de rette spillerne, sier Solskjær før kampen mot Arsenal onsdag, ifølge The Telegraph.

– Det er ikke noe poeng i plutselig å hente inn noen nå for tre eller fire måneder om det ødelegger en god stemning eller kjemien i gruppen, for kjemien i spillergruppen er virkelig god. Det må være den rette typen, og det må være en god investering på lang sikt også, sier kristiansunderen.

Manchester United var ute etter Erling Braut Haaland, men den norske superspissen valgte i stedet Dortmund. Ifølge The Guardian er Moussa Dembélé fra Lyon aktuell som forsterkning på spissplass.

Manchester United kvittet seg med både Romelu Lukaku og Alexis Sánchez i sommer, men det ble ikke hentet inn noen erstattere. Kometen Mason Greenwood har imidlertid meldt seg på og fått stadig mer spilletid.

– Hvis vi kan holde angriperne våre friske og fortsette å bli bedre, i tillegg til å få én eller to signeringer, vil vi få konkurranse om plassene. Det må du håndtere når du er i denne klubben, sier Solskjær.

The Guardian skriver at også Atlético Madrids midtbanespiller Saúl Ñíguez står på ønskelisten til Solskjær. Dortmund-ving Jadon Sancho er også en mann som er sterkt ønsket på Old Trafford, melder The Telegraph.

The Telegraph skriver at United og Solskjær vil lytte til bud på Nemanja Matic, Marcos Rojo og Ashley Young i januar.

