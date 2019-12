Innbyggerne på de tropiske øyene Samoa og Kiribati midt i Stillehavet ble de første som kunne ønske hverandre godt nytt år.

Da klokken passerte 11 i Norge nyttårsaften, gikk øyboerne inn i 2020.

Det ble fyrt opp nyttårsraketter ved midnatt fra hovedstaden Apia i Samoa, som har sørget for å være blant de første i verden til å gå inn i et nytt år.

Innbyggerne på Samoas naboøyer Amerikansk Samoa, drøyt 200 kilometer unna, må vente et helt døgn med å forlate 2019.

Begge øygruppene ligger tett på den internasjonale datolinjen, men i 2012 besluttet Samoa og skifte tidssone og ta et lite hopp fram i tid. Håpet var å trekke til seg flere turister og slå New Zealands nyttårsfeiring med én time.

Samoas nyttårsfeiring er imidlertid mer dempet enn tidligere år. Mange minnes og sørger over de 81 menneskene som mistet livet i en meslingepidemi i 2019. De fleste ofrene var barn under fem år. Over 5.600 meslingtilfeller er registrert i øystaten med knapt 200.000 innbyggere.