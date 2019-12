En sykkelkommentators nyttårsønske

Det er tid for de gode ønskene for det nye året. Fra det mer generelle, som fred på jord og alt godt for familie og venner, til de mer spesifikke, som å trene mer, gå ned i vekt, få bedre harmoni i privat- og jobbliv.

Tenker jeg nøye etter blir det etter hvert en anselig mengde nyttårsforsetter. Og sannheten er at det er begrenset kapasitet, og kanskje også vilje, til å gjøre noe med de fleste. Men jeg gjør så godt jeg kan, vær klar over det!

Det er en glede å kommentere sykkel på TV2, som del av et lag som gradvis videreutvikler et allerede godt konsept. I en idrett som favner stadig større interesse i det ganske land. Hva ønsker jeg meg mest av alt for det nye året? Jo, at en av landets mest spennende idrettsutøvere – Edvald Boasson Hagen – finner tilbake til sitt maksimale prestasjonsnivå. De virkelig store resultatene har manglet de to siste årene. Kanskje ikke så rart?

Foto: Heiko Junge

Han blir 33 år på nasjonaldagen i året som trenger seg på, og går inn i sin trettende proffsesong. I en idrett med lange, harde belastninger i en sesong som varer i ni måneder. Det er en grense for hva kropp og hode klarer å fordøye i det lange løp. Risikosport er det også, og Edvald har hatt sine påtvungne pauser for å lege de brukne deler. Mageproblemer i store deler av karrieren har påvirket negativt, i 2018 ble det påvist cøliaki, som betyr at han må holde seg unna gluten.

I inngangen til 2018-sesongen måtte galleblæren fjernes. Toppidrett dreier seg om små marginer, og det er selvsagt at en kropp som ikke er i harmoni, leverer under pari. Men, nå virker det som det er satt ord på plagene, og forholdsregler tatt.

Allerede som gutterytter var han en ener, og ble notert på blokka til Dave Brailsford (sjefen i Team Sky og Ineos) da Edvald herjet i gutteritt i England som del av et sammensatt lag fra Nymark, Stavanger og Lillehammer. I 2006 ble han virkelig lagt merke til, da han vant tre etapper i Tour de l`Avenir.

Der viste han sin spisskompetanse ved å vinne fra mindre grupper som hadde lyktes med å holde unna til streken. Sin første proffseier vant han våren 2008 med prologseieren i Criterium International. Kun 21 år gammel vant han klassikeren Gent-Wevelgem, og internasjonal presse kalte ham «den nye Merckx».

2011 og 2012 er nok Edvalds beste sesonger. Ha gjorde en fenomenal innsats i VM 2012 i Valkenburg i en meget krevende løype, og imponerende var sølvmedaljen bak Phlippe Gilbert, foran Alejandro Valverde. Samme år som han gjorde en gigantinnsats i Tour de France, som bidro sterkt til seieren til Bradley Wiggins. Men, heldigvis har det heller ikke vært tomt av triumfer siden heller, Senest sist sesong vant han første etappe i Criterium du Dauphine foran Philippe Gilbert og Wout Van Aert.