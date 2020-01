Inter Milan har kastet seg inn i kampen om å sikre seg underskriften til Pierre-Emerick Aubameyang, melder Mirror.

Chelsea forbereder et bud på 200 millioner kroner for CSKA Moskva-spiss Fyodor Chalov, ifølge Independent.

London-klubben er også interessert i Leicesters venstreback, Ben Chillwell, men vil møte motstand fra Manchester City – som også ønsker 23-åringens underskrift, melder The i.

Manchester Uniteds Nemenja Matic sier han er usikker på om han vil forlenge kontrakten med klubben, ifølge Telegraf.

Corriere dello Sport sier Juventus har planer om å forlenge kontrakten til Cristiano Ronaldo til 2023. Da vil portugiseren være 38 år.

Manchester United møter motstand fra Tottenham i deres forsøk på å signere Ricardo Pereira fra Leicester. Prislappen på den portugisiske høyrebacken skal være på rundt 350 millioner kroner, ifølge The Times.

Chelsea forbereder et bud på Lyons franske spiss Moussa Dembele, ifølge Sky Sports.

Hertha Berlin har kommet til enighet med Arsenal om en låneavtale for Granit Xhaka, med en mulighet for kjøp til sommeren, melder Independent.

The Guardian meddeler at Crystal Palace-manager Roy Hodgson insisterer på at Wilfried Zaha ikke er for salg, men innrømmer at klubben må vurdere et «seriøst» bud på ivorianeren.