Maren Haugan Furuseth har bodd i Sydney i Australia i over ett år. Her jobber hun med digital markedsføring, og etter å ha forelsket seg fullstendig i byen etter studier bestemte hun seg for å bli værende.

Men nå er hverdagen preget av uro, og Maren sjekker mobilen hele tiden for å ha kontroll på hvor skogbrannene sprer seg.

– Jeg følger med på appen «Fires near me» hele tiden. Vindene kan ta seg opp og endres raskt, så man vet aldri hvor brannene sprer seg, forteller Furuseth.

SYDNEY: Maren har drømt om å bo i denne byen siden ungdomsskolen. Foto: Privat

Røyk i lufta

Over 200 branner herjer for tiden over hele Australia. Maren bor i delstaten New South Wales, der det i øyeblikket er over 100 branner som pågår. Og brannene fortsetter å eskalere.

Minst 17 mennesker har mistet livet i brannene, 8 av dem siden 30. desember.

Totalt er over 55.000 kvadratkilometer svidd av, et område som er nesten på størrelse med Kroatia.

Maren forteller at de siste månedene har vært slitsomme, og har vært preget av mye usikkerhet. I perioder blåser røyken vekk fra byen. Likevel preger skogbrannene hverdagen hennes mye. Noen dager vet hun ikke om det er trygt å dra på jobb, i tilfelle det har begynt å brenne i nærheten. Hun er redd for at hun kanskje ikke kommer seg hjem hvis det begynner å brenne når hun er på jobb. Hun går også noen ganger med maske på vei til jobb for å unngå røyken.

– Det er varmt både inne og ute når man ikke får luftet ut. Det lukter konstant bål og vinduskarmene blir fulle av sot, sier Maren.

KJÆRESTER: Jackson Williams og Maren Haugan Furuseth fant tonen i Australia. Foto: Privat

Hun tenker mye på egen helse, og om det er bra å puste inn så mye røyk hver dag. Det påvirker henne mye, og hun bekymrer seg mye for venner og familie som bor i området rundt Sydney, der det er mer skog.

– Jeg elsker å være ute og utforske nye steder og naturområder i Sydney. De har veldig fin natur her, så det er veldig synd at så mye brenner ned nå, sier Maren.

Tett på

Hjemme hos familien til Marens australske kjæreste, Jackson Williams, i utkanten av Sydney, fikk han oppleve flammene på nært hold. Fra terrassen kunne de se flammeveggen komme stadig nærmere huset. Dette skremmer Maren, som forteller at de lokale brannene nå skaper ny historie.

– Det er verre skogbranner nå enn noen gang. De australske er kanskje litt roligere enn andre fordi de er vant til skogbrann, men siden det har blitt verre og kommet så nærme husene er de mer bekymret, sier Maren.

Nå er Maren hjemme i Verdalsøra i Trondheim på juleferie. Hun er lettet for å være i Norge en liten stund, uten røyklukt og sot. Likevel går tankene hennes til dem som kjemper mot de herjende brannene der hun bor.

– Jeg tenker mye på brannmennene og pårørende som jobber på spreng hele tiden for å redde hus og mennesker, sier Maren.