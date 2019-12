Meteorologen sier været deler landet i to nyttårsaften.

Det blir mye vær i enkelte deler av landet, men bor du Østafjells eller i Øst-Finnmark blir det gode sjanser for å se fyrverkeriet.

– Både hele Østlandet, Sørlandet og Øst-Finnmark får stor sett oppholdsvær rundt midnatt og dermed gode forhold til å se nyttårsrakettene, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen hos Storm Geo.

Men for andre deler av landet har ikke meteorologen så oppløftende nyheter.

Ufyselig

Vestlandet vil få spredt nedbør, men det skal ikke regne over alt.

– I Rogaland blir det bare litt nedbør enkelte steder, mens det blir gradvis mer nedbør jo lenger nord man kommer på Vestlandet, sier Teigen.

Enda lenger nordover blir det ifølge meteorologen ufyselig vær nyttårsaften.

– Det dårligste været blir fra Stad og og nordover til Nordland. Her vil det bli stiv til sterk kuling. Nord i Trøndelag og Helgeland blir det skikkelig ufyselig i kveld, her er rakettene for spesielt interesserte. For de som på død og liv må ut, hjelper det ikke med paraply i denne steke vinden – det eneste som fungerer her er fullt oljehyre, sier Teigen.

Delt i to

Bergen

Videre nordover i landet blir det ikke særlig bra vær, men meteorologen lover litt mindre vind, oppi liten kuling utsatte plasser.

I Troms og Vest Finnmark vil det bli enkelte snøbyger og nordvestlig frisk bris som kanskje kommer opp i liten kuling.

For å oppsummere været nyttårsaften bruker meteorologen begrepene ufyselig og mildt.

– Østlandet og Sørlandet blir det generelt bra i kveld, mens det blir stort sett ruskevær helt fra Vestlandet til Nord-Norge.

– Mye vær framover

For dem som er spent på hvordan været blir de første dagene i det nye året, ber meteorologen om å senke forventningene.

– Det blir generelt veldig mye vær framover. Mye vind og mildt, til og med helt opp i 1000 meter på fjellet. Men med så mye vær, kan ting også endre seg ganske raskt, så det er lov å håpe, sier Teigen.