Australia har i månedsvis kjempet mot brann etter brann. Store områder er ødelagt, og så langt er 12 personer bekreftet omkommet.

En av dem er frivillig brannmann, Samuel McPaul (28), melder The Guardian. Han mistet livet da den åtte tonn tunge brannbilen han kjørte ble løftet opp fra bakken av det som blir kalt en ildtornado og kastet på taket. Hendelsen skjedde i Upper Murray, øst for hovedstaden Canberra.

En ildtornado er en virvelvind som kan dannes over brennende områder, og som i ekstreme tilfeller kan løfte svært tunge ting.

To andre brannmenn ble skadd, en av dem alvorlig. McPaul ble erklært død på stedet.

28-åringen etterlater seg en gravid kjæreste, og ble hedret over hele landet nyttårsaften.

9.000 frivillige

Samtidig går diskusjonen i Australia om brannvesenet i landet.

Totalt kjemper nå mannskaper på rundt 9.000 personer i det frivillige brannvesenet. Dette er folk som til vanlig har helt andre jobber, og som i utgangspunktet ikke får betalt for slukningsarbeidet.

Totalt er det kun 900 personer ansatt i det australske brannvesenet, et land som hvert år blir rammet av alvorlige branner.

Australske myndigheter har tirsdag kunngjort at de som jobber frivillig med å bekjempe de nåværende brannene i delstaten New South Wales skal få betalt.

Dette blir klart rett før det er meldt enda flere dager med svært høye temperaturer i området. Det er ventet at dette vil føre til at flammene blusser opp igjen.

Det var statsminister Scott Morrison som søndag opplyste om at frivillige brannmenn vil motta 300 australske dollar per dag, tilsvarender 1800 norske kroner. Dersom de jobbre mer enn ti dager, kan de tjene totalt opp til 6.000 australske dollar, 36.000 kroner.

– Denne sesongen har brannene krevd mer enn det som kan kreves av frivillige brannmenn, sa Morrison.

Minst tre brannmenn er så langt bekreftet omkommet i brannene i Australia.

Døde i flammene

Det er temperaturer på over 40 grader i store områder i Australia, og flere har forsøkt å redde hjemmene sine fra flammene.

To av dem som døde var Patrick Salway og hans far Robert Salway. De ble igjen ved familiehjemmet for å beskytte huset og gårdsutstyret deres i Wandeall, men ble drept av flammene sent mandag kveld.

Det melder The Daily Telegraph.

Patrick er småbarnsfar, og hans kone Renee venter deres andre barn.

Samtidig advarer australske myndigheter mot å bli igjen i brannrammede områder.

Flere personer trosser advarslene, og myndighetene har sagt at det ikke er sikkert de har kapasitet til å redde alle som blir igjen, dersom de skulle havne i problemer.