Avgiftsfritaket på import av varer til under 350 kroner ble innført i 2015.

Det førte til at man kunne bestille små pakker, da særlig med mat og drikke fra utlandet, uten å bli ilagt avgifter.

I kombinasjon med regjeringens økning av sukkeravgiften førte det til at det var mye penger å spare på å kjøpe for eksempel brus i utenlandske nettbutikker.

Fra onsdag, 1. januar, derimot, ilegges alle varer som bestiller fra utlandet en merverdiavgift på 25 prosent. Dermed blir det slutt på avgiftsfri netthandel, og utenlandske nettbutikker må momslegge varer fra første krone.

Med andre ord: Om man bestiller et brett med brus fra utlandet vil det fra nå være 25 prosent dyrere.

Bryggeri

Endringen hylles unisont i norsk næringsliv.

– Vi tror det vil legge en stor demper på netthandel med drikke, sier leder i Bryggeriforeningen Erlend Fuglum til TV 2.

De har lenge vært svært kritiske til regjeringens politikk.

– Dette er noe vi har etterlyst. Vi håper det er en god start på noe som kan bli en større kursendring, sier Fuglum.

Han mener utfordringene for norske aktører knyttet til handel fra utenlandske butikker er langt større enn bare handel i nettbutikker. Nå vil Bryggeriforeningen ha enda mer handel tilbake til Norge, og ser til Danmark.

– De hadde en utfordring med grensehandel fra Tyskland. De vedtok en rekke pakker – det viktigste var avgifter på lokkevarer som trakk kunder over grensen. De halverte grensehandelen, sier Fuglum.

Også Harald Andersen, direktør i Virke, tror endringen vil bidra til norsk næringsliv.

– Vi har hørt fra flere utenlandske aktører at det nå ikke vil være lønnsomt å selge brus til norske kunder, sier Andersen til TV 2.

Billigere klær

Samtidig som salget av brus og godteri blir dyrere, vil handel av klær på nett trolig bli billigere for forbrukerne.

Denne typen varer til en verdi under 3.000 vil nemlig bli tollfritt.

Dette skjer med varer over 3000 kroner For varer med verdi over 3000 kroner vil merverdiavgift og eventuelle særavgifter og toll bli beregnet og ilagt når varen passerer grensen til Norge. I praksis vil fraktselskapet kunne beregne og betale avgiftene på vegne av deg. Dette gjør de basert på informasjon om pakken og innholdet som avsenderen er forpliktet til å merke sendingen med. Det vil sannsynligvis påløpe et gebyr fra fraktselskapet for dette. Det varierer når fraktselskapene krever inn gebyr og avgift. Kilde: Skatteetaten

Dette er Andersen skeptisk til, og han mener dette vil gå utover klesindustrien i Norge.

Norske bedrifter må nemlig betale moms fra første krone.

Disse endringene trer i kraft 1. april 2020.

– I realiteten vil dette gi langt lavere avgifter for nettbutikker som selger klær fra utlandet, sier han.

Han forteller at Virke har fått signaler fra aktører i klesbransjen at flere kan komme til å flytte utenlands for å selge klær på nett heller enn å selge det i butikk i Norge.

– Det er uforståelig at Regjeringen har valgt å gjøre det på denne måten. Det er dramatisk for klesbransjen, og det er en bransje som allerede har hatt negativ vekst som følge av netthandel. Nå blir de presset ytterligere, sier Andersen.

Dersom en utenlandsk nettbutikk ikke registrerer seg, vil fraktselskapet måtte beregne avgift på varen ved innførsel og kreve et gebyr for det.