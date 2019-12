Mye, eller mer korrekt: alt tyder på at Therese Johaug tar sin 13. etappeseier i Tour de Ski i dag. Kun Justyna Kowalczyk fra Polen har flere med 14 - og den rekorden ryker garantert før denne touren er over.

Men, uansett så er det ikke grunn nok til å feire hverken det eller inngangen til et nytt år for 31-åringen, som ellers er svært opptatt av å ta vare på tradisjoner.

- Vi skal gå først og jeg er jo forberedt på å bli slått, det er ikke så lett og enkelt som dere i media tror.

- Vi tror du er uslåelig?

- Ja, jeg har sagt det hele tiden at jeg er forberedt på å bli slått. Jeg kan ha en dårlig dag, mase teknisk og ikke gå fort nok og da er det nok av andre løpere som kan slå meg. Og jeg har aldri lykkes hundre prosent før her i Toblach. Jeg sa det også i VM i Seefeld, jeg er ikke uslåelig og det skal ikke så mye til før jeg blir slått og det fikk vi bevis for på 10 kilometeren der, plutselig så snur det.

- Men, det var du som vant?

- Hehe, joda jeg gjorde det, men det var ganske tett og da kan det fort være slik at det ikke tipper min vei, forklarer Johaug.

Therese Johaug forteller at hun gleder seg over å være tilbake i Tour de Ski. I fjor sto hun over for å forberede seg til VM. Og de to årene før der var hun utestengt. To ganger tidligere har hun vunnet Tour de Ski, siste gang i 2016.

- Litt uvant med en slik tour igjen, jeg merket faktisk at jeg var nervøs da jeg våknet i går - på fridag!

- Du ville kanskje hatt løp hver dag?

- Ja, det hadde vært like greit å bli fort ferdig med touren, hehe....

- Det er nyttårsaften, hvordan storslått blir feiringen?

- Jeg tror det blir en vanlig middag - også blir det kveldsmat med brødskiver med brunost på. Og det er den beste feiringen jeg kan få - i år. Nå er det Tour det Ski som gjelder.

- Ikke et bitte lite glass med bobler?

- Nei, nei , nei, nei. Det får vi ta senere. Det er en tid for alt!