I forslaget til statsbudsjett for 2020 går det fram at utbyggingen av Martin Linge-feltet sprekker med ytterligere 7,9 milliarder kroner. Utbyggingen, som først ble anslått til 30,4 milliarder kroner, ligger an til å koste over 56 milliarder kroner.

To uker etter milliardsprekken ble kjent i oktober, møttes Equinor og Petroleumstilsynet. I møtet la Equinor fram en plan for oppstart 30. juni 2020. Det er datoen prosjektets framdrift blir målt mot. Den forventede datoen for oppstart er satt til 1. september, skriver Stavanger Aftenblad.

I fjor mente Equinor oppstart for Martin Linge kunne bli i første kvartal 2020.

Det gjenstår fremdeles mye arbeid før plattformen er klar til drift, til sammen 5 millioner arbeidstimer. Equinor rapporterte i møtet at i underkant av 70 prosent av prosjektet er ferdig, ifølge avisen.

Equinor har valgt å utsette all boring til høsten 2020. Det var tidligere planen å gjennomføre boreoperasjoner parallelt med at plattformen ble ferdigstilt.