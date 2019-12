Kystbyen Mallacoota helt på sørspissen i delstaten Victoria er omgitt av store skogsområder og er et yndet reisemål for mange.

Tirsdag blåste det opp flere branner i området, og innbyggerne og de mange tilreisende til byen måtte søke mot stranda. Opptil 4.000 personer er nå fanget på stranden.

Frykter flere omkomne

Samtidig herjer skogbrannen videre i delstat New South Wales. Flere er savnet, og tirsdag opplyser myndighetene at tre personer er fryktet omkommet som følge av flammene. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har tre personer som ikke er gjort rede for og potensielt tre omkomne som et resultat av brannen på sørkysten, sier Shane Fitzsimmons i brannvesenet.

Ytterligere fire personer er savnet i delstaten Victoria, men myndighetene har så langt ikke gitt mer informasjon om disse. De voldsomme skogbrannene som har herjet landet de siste ukene har så langt krevd ni liv, blant disse en frivillig brannslokker som omkom mandag.

Sprer seg

De pågående skogbrannene som preget Australia i flere uker, har de siste dagene spredt seg til den sørlige delen av kontinentet.

Røyken som drev inn over Mallacoota var så tykk at dagen nærmest ble til natt. Folk som oppholdt seg i byen la ut bilder på sosiale medier som viste et svakt mørkerødt lys som var alt av sollyset som slapp gjennom den tette røyken.

– Vi har en brann som ser ut til å treffe Mallacoota, sa sjefen for nødetatene i Victoria, Andrew Crisp, til den statlige kringkasteren ABC.

– Vi har tre team i byen som vil se etter 4.000 mennesker som er samlet på stranden. Vi er naturligvis svært bekymret for områder som er blitt isolert, sier Crisp videre.

Må hoppe i sjøen

Brannene er så kraftige at de skaper egne tordenvær og gnistregn som sprer flammene ytterligere i det tørre landskapet. Forberedelser ble startet for eventuelt å evakuere folk vekk med fly.

Beboere fortalte i sosiale medier at de tok på redningsvester i tilfelle de må hoppe i sjøen for å komme seg unna flammene, noe som blir omtalt som «siste utvei» av Victorias nødmyndigheter.

Temperaturen i skogbrannene kan komme opp i flere hundre grader og kan ta liv lenge før flammene nærmer seg.