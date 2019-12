Det kontroversielle klassebildet vakte stor oppmerksomhet da det ble publisert av amerikanske medier tidligere i desember.

Bildet ble tatt etter at fengselsbetjentene hadde gjennomført flere uker med opplæring, skriver nyhetsbyrået AFP.

«Streng som Hitler»

På bildet ser man hele klassen utøve en nazi-hilsen, oppstilt foran slagordet «Hail Byrd». Dette er en referanse til klassens lærer, Kassie Byrd.

En ansatt ved fengselet uttrykte bekymring overfor Byrd etter å ha sett bildet.

– Det er ingenting galt med det. Det er folk med alle typer hudfarge på bildet, og alle sammen deltar, svarte Byrd.

Læreren hadde også en forklaring på slagordet «Hail Byrd».

– De gjør det fordi jeg er streng, akkurat som Hitler, fortalte Byrd ifølge West Virginias fengselsmyndigheter.

Rasende guvernør

Etter å ha gjennomført en granskning av hendelsen, anbefalte fengselsmyndighetene at alle de involverte ble avskjediget. Granskningen konkluderte med at bildet var et resultat av «uvitenhet» og «forferdelig mangel på dømmekraft», men at det fremdeles var med på å skade fengselets omdømme.

MISFORNØYD: Guvernør Jim Justice fordømmer fotografiet «på sterkest mulig vis». Foto: Chris Dorst/AFP

Mandag kunngjorde guvernør Jim Justice at samtlige av de involverte er ferdige ved akademiet, og fordømte fotografiet «på sterkest mulig vis».

– Jeg vil ikke tolerere denne typen oppførsel i noen organ på statlig nivå, sier guvernøren i en uttalelse.

Kunngjøringen kommer etter flere antisemittiske hendelser i USA den siste tiden. På lørdag ble fem personer skadet da en mann bevæpnet med machete angrep en Hanukka-seremoni i New York.

Den 37 år gamle gjerningsmannen er tiltalt for hatkriminalitet, og har uttalt at han er opptatt av «nazi-kultur».