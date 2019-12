Like før jul tok statsadvokaten ut tiltale mot mannen. Der tas det forbehold om at påtalemyndigheten ikke har avgjort hvorvidt de vil be om fengselsstraff eller overføring til tvungent psykisk helsevern for den syriske mannen.

Det var NRK som først omtalte tiltalebeslutningen.

Påtalemyndigheten mener mannens kone ble drept med mer enn 40 hogg og stikk, ved bruk av kniver og øks.

– Hun har ekstremt omfattende skader, og de tilsier at drapet tok noe tid. I tillegg var begge barna til stede, og yngstemann har selv blitt påført skader som vi har grunn til å tro at han fikk i et forsøk på å hjelpe moren, forteller statsadvokat Andreas Schei til TV 2.

PÅ STEDET: Politiet fant en død kvinne da de kom til åstedet i Sarpsborg i desember i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ifølge tiltalebeslutningen fikk gutten skader på hodet, armene og hendene. De to barnas bistandsadvokat, Tone Monclair, ønsker ikke å kommentere saken utover at barna er godt ivaretatt.

Drapet skal ha skjedd mellom klokken 3.30 og 8.15 på morgenen fredag 28. desember i familiens bolig.

De to barnas forklaringer er blant påtalemyndighetens viktigste bevis i saken. De er begge i barneskolealder.

Baby druknet i balje

Snaut to år før drapet på kona skal 34-åringen uaktsomt ha drept deres fire måneder gamle sønn. Selv nekter han straffskyld og hevder det er snakk om et uhell, sier hans forvarer Reidar Steinsvik.



– Vi mener han var den eneste voksenpersonen i huset, og at han forlot barnet i en balje på badet mens han selv forlot rommet. Videre mener vi barnet døde av drukning, sier statsadvokat Schei.

Mannen satt ikke varetektsfengslet i forbindelse med drukningen, men har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i romjula for et år siden.

Han har to ganger blitt vurdert av sakkyndige. Den første gangen, etter drukningen i februar 2017, konkluderte rettspsykiaterne med at han ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Dypt tragisk

Etter drapet i fjor ble det imidlertid oppnevnt to nye sakkyndige, som kom til motsatt konklusjon. Fordi rapportene er avsagt med en viss tvil, vil påtalemyndigheten vente til slutten av rettssaken med å bestemme seg fra hva slags reaksjon de skal be retten om.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei er aktor i saken. Foto: NTB scanpix

Selv nekter 34-åringen straffskyld også for drapet, fordi han mener han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Hele saken er selvsagt dypt tragisk. To små barn har først mistet en bror, så en mor. I tillegg var de til stede i huset ved begge anledninger, noe som må være ekstremt traumatisk, sier Schei.

Saken er foreløpig ikke berammet for Sarpsborg tingrett, men er ventet å komme opp i løpet av våren.