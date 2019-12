24-åringen har fått sparken i den Skotske League Two-klubben Cove Rangers med umiddelbar effekt.

Det var under Old Firm-oppgjøret mellom Celtic og Rangers at Fraser Aird var tilskuer, og støttet sin tidligere klubb Rangers.

Da Steven Gerrards menn vant kampen 2-1, ble Rangers-fansen filmet like etter kampslutt.

Der kunne man se Fraser Aird gjøre en obskøn gest mot Celtic-fansen.

– Jeg har ansvar for å fremstille meg på en passende måte. Jeg ble revet med i å støtte min barndomsklubb og gjorde noe uten å tenke meg om. Jeg håper alle kan tilgi meg for det, skriver Aird på Twitter.

Kontrakten med klubben skulle gå ut senere i januar, men etter den ufine gesten fikk spilleren kontrakten terminert umiddelbart.

– Som klubb vil vi ikke tillate slik oppførsel og forventer at alle våre spillere representerer klubben på en riktig måte til enhver tid, skriver Cove Rangers i en pressemelding.

Den kanadiske fotballspilleren startet sin karriere i Rangers og har siden vært i klubber som Vancouver Whitecaps, Falkirk, Dundee United og Cove Rangers.

Den 24 år gamle forsvarspilleren har også spilt åtte kamper for landslaget til Canada.

Nå må Fraser Aird finne seg en ny arbeidsgiver.