De rødkledde fra Lillehammer skulle reise kjerringa etter at de ledet 1-0 borte mot Storhamar lørdag, for å så tape 2-5, men det skjedde ikke hjemme i Eidsiva Arena mandag.

Allerede etter fem minutter sto det 1-0 til Storhamar ved Mats Larsen Mostue. Jonas Djupvik Løvlie vant en dropp og spilte pucken til Mostue, som hamret inn Storhamar-ledelse fra distanse.

Nysigneringen Rasmus Ahlholm banket inn 2-0 fem minutter senere, og også denne scoringen kom like etter en dropp. Mannen med nummer 40 på drakta la pucken via Lillehammer-målvakt Christoffer Bengtsberg sin hanske og i mål.

Og da Matthew Prapavessis satte inn 3-0 etter 17 minutter i overtall, så det bekmørkt ut for hjemmelaget. De gulkledde gjestene fikk pucken til å gå fort før Prapavessis skjøt pucken i mål fra venstre.

Lillehammer hang mer med i den andre perioden og vant skuddstatistikken 14-6, men klarte ikke å få pucken i mål.

Hjemmelaget fikk redusert like før slutt. Like etter et Storhamar-overtall kjempet en liggende Nick Dineen inn 1-3 fra to meter. Likevel klarte ikke hjemmelaget å komme nærmere. Patrick Thoresen fikk æren av å sette inn 4-1 i åpent mål med 20 sekunder igjen. Storhamar vant 4-1.

4-1-seieren gjør at Storhamar nå er ti poeng foran rival Lillehammer. Før de to tapene var Lillehammer bare fire poeng bak på 3.-plass, men den luka har nå økt til ti poeng.

