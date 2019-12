– Vi fikk melding klokken 19.32 fra en ansatt på en kiosk på Majorstuen, som fortalte at han og en kunde hadde blitt truet med kniv. Den ansatte var truet til å gi fra seg kontantbeholdningen, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

Etter ranet hoppet gjerningsmannen inn i en taxi et lite stykke unna, kunne den ansatte fortelle.

Heldigvis for politiet hadde den ansatte vært snarrådig nok til å notere registreringsnummeret på taxien.

– Det gjorde at vi kunne gå ut til våre patruljer med et signalement på taxien. Mannen ble pågrepet sittende i bilen klokken 19.40, altså åtte minutter etter at vi fikk meldingen, sier Jøkling.

Taxien ble stoppet like ved Oslo Bussterminal.

På mannen fant politiet det de mener er ransutbyttet. Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere hvor mye penger det er snakk om.

– I tillegg gjorde vi andre funn på ham som knytter han til ranet, sier Jøkling.