Årsaken var at 46-åringen var «lei av å bli pisset på», ifølge en fersk kjennelse fra Aust-Agder tingrett.

Den samme kjennelsen slår fast at mannen sannsynligvis var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, fordi han ikke ble funnet psykotisk ved undersøkelser hos legevakten kort tid senere.

Forklaringen om at han ønsket å drepe en navngitt mann, har siktede opprettholdt gjennom flere avhør.

Mannens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, mener likevel det er lite sannsynlig at 46-åringen ville gjort alvor av planene sine.

– Dette har sammenheng med hans psykiske tilstand. I en førstegangsfengsling har ikke retten foretatt en grundig vurdering av om han var tilregnelig eller ikke, sier Stallemo.

Under fengslingsmøtet, der 46-åringen samtykket til to uker i varetekt, ble det ikke tema hva slags relasjon siktede har til mannen han sier han ville drepe.

– Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier forsvareren.

Siktede er ikke i jobb og har ingen nær familie. Han er domfelt en rekke ganger tidligere, sist i oktober i fjor, da han ble dømt til to år og fem måneders fengsel for et grovt ran.

Mannen ble imidlertid prøveløslatt i juni i år, med en prøvetid frem til februar. «Siktede virker å være i ubalanse», skriver retten.