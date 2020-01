Se Arsenal - Manchester United 1. nyttårsdag fra kl. 20.30 på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no!

Ett poeng på to kamper er fasiten til Mikel Arteta som Arsenal-manager.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre er likevel positiv til spanjolens start som manager.

– Jeg mener de er på rett vei spillemessig. Man ser tydelig hva han ønsker og de tingene han prøver på. Han vil at Arsenal skal se ut som et lag igjen, både defensivt og offensivt. Arsenal har til tider sett ut som elleve individualister på banen, mener Myhre.

Sammen med sitt lag jakter Arteta på sin første seier som Arsenal-sjef, og neste mulighet er når Manchester United og Ole Gunnar Solskjær tar turen til Emirates for deres første kamp i 2020.

Mener Solskjær har én fordel

Solskjær og United har hatt ustabile resultater de siste ukene, der de har slått Tottenham og Manchester City, samtidig som de har tapt for Watford.

TV 2s fotballekspert mener Ole Gunnar Solskjær har én fordel før seinkampen første nyttårsdag.

– United har sett bedre ut enn Arsenal resultatmessig, og er på skuddhold til å ende topp fire. Det som er fordelen til Solskjær i denne kampen er at de møter et spillende lag som ønsker å dominere kamper. Der har United hatt suksess med å vinne ballen høyt og spille på sine offensive styrker. Det er et kampbilde som passer Uniteds spillestil bra, men det er Arteta fullstendig klar over, forklarer Myhre.

Det er ikke lenge siden Mikel Arteta møtte Solskjær og Manchester United, da som City-assistent i 1-2-tapet for byrivalen.

– Den kampen har Arteta friskt i minne. Han har nok mye nyttig informasjon og vært med på valg som ble tatt til den kampen. Han vet hva han må ta hensyn til, men evner spillerne hans å gjøre det? De viste hva de skulle gjøre mot Chelsea, men ble felt av flere personlige feil. Det har de ikke råd til mot United, sier TV 2s fotballekspert.

Mener Arteta har mindre press på seg

TV 2s ekspert mener spanjolen ikke har det store presset på seg i starten av sin karriere som manager.

– Arteta må se litt bak resultatene, selv om det er en resultatbusiness. Han skal snu Arsenal-skuta og er ikke hentet inn for å hjelpe laget på kort sikt. Han har ikke kommet inn som en brannslukker. Arteta skal bygge opp Arsenal til et topplag i Premier League igjen og må få tid til det, sier Petter Myhre.

Han mener Artetas mål må være forsterke forsvaret i Arsenal.

– Han må leite etter de gode defensive spillerne. Han har vært i City og vet hvilke spillere de har vært på jakt etter på grunn av skader. Så han har allerede god oversikt. Det er først til sommeren han må sette inn støtet på overgangsmarkedet, det er ofte vanskeligere i januar, mener TV 2s fotballekspert.

– Han bruke tiden frem tid sommeren til å bli bedre kjent med spillergruppen, og finne ut hvem som fungerer og hvor han trenger å forsterke. Om han skal kjempe om tittelen så må de forsterke forsvaret, forklarer Petter Myhre.